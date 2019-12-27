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    HaberlerEkonomi Haberleri Flaş TürkAkım'ı açıklaması: 8 Ocak'ta açılıyor
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    27.12.2019 - 21:18 | | AA

    Flaş TürkAkım'ı açıklaması: 8 Ocak'ta açılıyor

    Bakan Dönmez: "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz. Hem doğudan hem de kuzeyden gelen doğal gaz hatlarıyla uluslararası piyasalarda vazgeçilmez olacağız"

    Flaş TürkAkım'ı açıklaması: 8 Ocak'ta açılıyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:

    "Elektrikli araçlar için kollarımızı sıvadık, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu öngörüyle gerçekleştirdiğimiz şebeke yatırımlarımız çerçevesinde piyasaya çıkacak elektrikli araçların şarjı noktasında altyapı sıkıntımız da bulunmuyor."

    "İstanbul Boğazı'ndan son 10 yılda 89 bini petrol ve ürünleri gibi tehlikeli madde taşıyan tankerler olmak üzere toplamda 462 bin gemi geçtiğini görüyoruz. Sadece bu yılın ilk 9 ayında ise 30 bin 352 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Bunun 6 bin 713'ü ise yine petrol ve ürünleri başta olmak üzere tehlikeli madde taşıyan tankerler. Bu tankerler doğa ve çevre katliamına sebep olabilecek kimyasal maddeler taşıyor. Boğazda her an Allah muhafaza bir kaza olabilir."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçti.
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