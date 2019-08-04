Florida’da gayrimenkul yatırım fırsatı

Projeye satış ve pazarlama danışmanlığı hizmeti veren, Amerikan Milli Emlakçılar Derneği Türkiye, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Küresel Elçisi ve Lead Consulting Group CEO’su Emel Onur, Türkiye’den Amerika’ya gelen yatırımcılara vergi mevzuatı, emlak alım ve Amerika’da iş kurma konularında öneriler sunarken, daha önce konut alımının fazla olduğu bölgede, şu anda ofis arayışlarının arttığını söyledi.

Onur, “ABD’de ‘nasıl iş yaparım, bir ofis açmak nasıl olur’ diye çokça soru almaya başlamıştık. Bu proje, gelen taleple şekillendi. Florida, Eyalet Gelir Vergisi almayan altı eyaletten biri. Bu yüzden son zamanlarda Türkler tarafından kurulan iş yerlerinin çoğunluğu New York ve Los Angeles gibi popüler ama yüksek vergi alan eyaletler yerine, Florida, Texas ve Delaware gibi vergi avantajı olan eyaletlerde oluyor” dedi.

‘E-2 vizesine başvurabilir’

Projede ofis alan Türk girişimciler için şirket kurulumu, bankada hesap açılımı, göçmenlik ve benzeri ek hizmetler de sunacaklarını ifade eden Onur, gerekli şartların sağlanması halinde E-2 vizesine başvurulabileceğini, E-2 vizesi alanların ABD’de aileleriyle birlikte yaşama, eşlerinin çalışma, çocuklarının eğitim hakkı elde ettiğini belirtti.

Amerika’da ofis yatırımı yapmak isteyenler için projenin avantaj sunduğunu belirten proje ortaklarından GNCR Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güçlü Gencer ise, “2 katlı binada 52 ofisimiz var. Projemizi, 2020 sonu tamamlayarak sahiplerine teslim edeceğiz. Projemizde 45 bin dolardan başlayan fiyatlarla 16 metrekare ile 42 metrekare arasında değişen ofisler bulunuyor” diye konuştu.