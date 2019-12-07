Florya Aslan’ın Riva’ya devam

Emlak Konut GYO, Galatasaray Spor Kulübü (GS)mülkiyetinde bulunan Riva ve Florya arazileri için yeni bir protokol yaptı. Riva ihalesinin hakları aynı şekilde korunurken, Florya ise ilk haliyle yeniden GS mülkiyetine geçti. Florya için bankalara ödeme yükümlülüğü Emlak Konut üzerinde olan 120 milyon lirayı Galatasaray bankalara ödeyecek. Kulüp ayrıca, şirketin 37 milyon liralık masrafını da ödeyecek.



Riva ve Florya için imzalanan protokol, Florya arazisinin teslim edilmemesi sebebiyle fesih edilmişti.



Güvence altında



Emlak Konut GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletilen yeni protokol ile Florya arsasının kapsam dışı bırakılırken; Riva’da gerçekleştirilen projenin devam etmesine karar verildi.



Riva’daki ‘Düşler Vadisi’ projesinde düzenlenen basın toplantısında taraflar, anlaşmanın paydaşları memnun ettiğini duyurdu.



Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, “Ortak menfaatler doğrultusunda yeni bir protokol imzalandı. Florya’nın Galatasaray’a iade edilmesine karşılık olarak, bankalara ödeme yükümlülüğü bizim üzerimizde bulunan 120 milyon lira kulüp tarafından bankalara ödenecek. Ayrıca kulüp, giderleri ödeyecek. Riva ise aynı şekilde devam ediyor. Düşler Vadisi projemizden bağımsız bölüm satın alan ve almayı düşünenlerin yatırımları Emlak Konut güvencesi altında olup, projemizi en kısa sürede tamamlayarak alıcılarına teslim edeceğiz” açıklamasını yaptı.









‘En iyi koşullarla’



“Bugün Galatasaray için tarihi bir güne tanıklık ediyoruz” diyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni protokol ile Florya’ya yasal dönüşlerini sağladıklarına dikkat çekti. Cengiz, “Florya bizim mabedimiz, çalışma alanımız, yuvamız. Bunun bize kazandırılması çok değerli. Kaynaklanan bütün giderleri faiziyle ödeyeceğiz. Aynı zamanda 120 milyon lirayı bankaya ödeyeceğiz. Burası çok önemli. Biz evimizin bedelini tekrar ödeyerek sahip oluyoruz. Yapılandırmanın içindeki Ziraat Bankası ve Denizbank’a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Yapılandırma, Galatasaray’ın ödeyebileceği en iyi koşullarda düzenlendi” dedi.

Bu süreçte Riva’ya tam bir destek veremediklerini anlatan Cengiz, “Camiamızın Riva projesini destekleyerek konut almasını istiyorum. Bu alımlar, Galatasaray ve spor camiası adına değerli” dedi.



Başkan Cengiz, Kemerburgaz’da bulunan arsa ve kulübün gerçekleştireceği çalışmalarla ilgili soru üzerine ise, “Kemerburgaz askıda bulunan ve iki yıldır uğraştığımız konulardan biri. Diğeri ise Ada. Hukuki süreçleri sürüyor. Çok uzun sürebilir, çok kısa da sürebilir” diye konuştu.



Özel orman alanı var



Projenin, içinde 207 dönüm özel orman alanı, 70 dönüm halka açık orman ile biyolojik gölet, macera parkı, binicilik kulübü, alışveriş caddesi, iyi tarım uygulama alanları gibi donatılarla hayata geçirileceğini belirten Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, örnek villaların ise hazır olduğunu söyledi. Projede 2+1 villaların fiyatı 1 milyon 141 bin liradan başlıyor.



Süreçte neler yaşandı?



Galatasaray 2016 yılında Riva ve Florya arsalarının geliştirilmesi için Emlak Konut ile protokol imzalamıştı.



Galatasaray, Riva’dan 761.6 milyon lira, Florya’dan da 238 milyon lira pay alacaktı.

Taraflar arasında imzalanan protokol, Florya arazisinin süre uzatımlarına rağmen teslim edilememesi nedeniyle eylül ayında fesih edilmişti.



Mevcut durumda Riva protokolü aynı şekilde devam edecek.



Riva projesinin ihalesinde Yılmaz İnşaat, 3.8 milyar lira gelir üzerinden 952 milyon lira arsa payı teklif etmişti. Buna göre Galatasaray’ın geliri 761.6 milyon lira olacak.