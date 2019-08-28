Fon büyüklüğü 20 milyar TL oldu

AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca şu değerlendirmede bulundu: “Fon büyüklüğünde ulaştığımız bu başarı çok sevindirici. 18 şirketin faaliyet gösterdiği bu alanda toplam fon büyüklüğü 109 milyar TL. Ancak OECD ülkeleriyle kıyaslandığında BES fonları ülkeler ve ülkedeki tasarruf araçları sıralamasında gerilerde. Ülke ve sektör olarak gidecek çok yolumuz olduğunu gösteriyor. Bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılım; tasarruf açığının azaltılmasına, sürdürülebilir büyümenin finansmanı için yerli kaynak yaratılmasına katkı sağlayacak sistem. Kamu ve özel sektör yatırımlarının finansmanına, sermaye piyasalarının derinleşmesine ve büyümesine destek olması açısından önemli.”