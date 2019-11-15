‘Fon’da yapay zeka insan işbirliği var

Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, Fon Koçu’nun bugüne kadarki performansının hedefleri yakaladığını belirterek, “Yılda 6 kez fon değişikliği yapılabiliyor ama bu hakkını kullananlar çok az.

2017 yılında katılımcıların düşük getiri şikayetlerinden yola çıkarak ve bu sürece daha fazla destek vermek amacıyla dijital kanallarımızda Fon Koçu hizmetimizi uygulamaya aldık” dedi. Fon Koçu’nun, Garanti Portföy danışmanlığında, Robo Danışmanlık matematiksel yaklaşımı, algoritmaları ve piyasa beklentilerini kullanarak fon paketi sunduğu kaydeden Göçer, şöyle konuştu:

“Fon Koçu hem piyasalara bu gözle bakıyor hem de benzer kişilik profillerindeki bireylere göre özellikle risk anlayışı ve yatırım vadesini göz önüne alarak fon paketleri sunuyor.

Bu arada bu hizmet, bir yapay zeka - insan işbirliği ile karar alıyor. Yani insan faktörü kararlarda olmaya devam ediyor. Bu yaklaşımımız, aynı zamanda dünyayı şekillendiren dijital trendlerle de çok iyi uyuşuyor.”