Ford Otosan yerlilikte vites büyütüyor

Türkiye’nin sadece üretimle değil mühendislik başarılarıyla da adından söz ettiren üreticilerinden Ford Otosan, geçen yıl 49.5 milyon euro yatırımla çalışmalarına başladığı yerli şanzıman üretimi için önemli bir gelişme daha kaydetti. Kendi tasarlayıp geliştirdiği kamyonlarında kullandığı motor ve arka aks gibi önemli kalemleri Türkiye’de geliştirip üretmeye başlayan Ford Otosan, bu kez de yerli vites kutusu için test odalarını hizmete aldı.

Ford Otosan mühendislerinin 2 yıldır üzerinde çalıştığı yerli şanzımanın geliştirilmesinde kullanılacak yeni test odaları, söz konusu Ar-Ge faaliyetlerinin tamamen Türkiye’de yapılmasını sağlayacak. Ford Otosan mühendislerinin şirket imkanlarıyla tasarladığı şanzıman test merkezleri, önemli maliyet avantajı sağlamanın yanı sıra Ford Otosan’ın küresel anlamdaki rekabet gücünü de artıracak.

2021’de kullanılacak

Yerli şanzıman üretiminin, kilometre taşı niteliğinde bir gelişme olduğunu vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Geçtiğimiz yılın başında 49.5 milyon euro yatırımla ilk yerli ağır ticari şanzımanı üretmek için çalışmalara başlamıştık. Ürettiğimiz şanzımanları 2021’den itibaren kamyonlarımızda kullanmayı planlıyoruz. Ancak, üretim sürecinden önce şanzımanlar, dünya çapında rekabet edebilmeleri, dayanıklılığını, kalitesini ve teknolojisini kanıtlaması için binlerce saat testlerden geçiriliyor” dedi.

Patent alacak

Yerli şanzıman testlerinin sürdüğünü belirten Yenigün, “Uluslararası tüm standartları karşılayan test merkezlerimizde 3 bin saatin üzerindeki testleri tamamladık. Oldukça başarılı sonuçlar elde ettik” ifadelerini kullandı. Ford Otosan’ın bugün Türkiye’nin en büyük otomotiv şirketi olmasını 1961’de başlayan Ar-Ge çalışmalarına borçlu olduğunu vurgulayan Yenigün, “İnovasyonun başarıya giden yolda önemli bir itici güç olduğu bilinciyle, yurt dışına teknoloji lisansı veren ilk Türk otomotiv şirketi olarak, sektörümüzün patent liderliğini de elimizde bulunduruyoruz. Tasarımdan itibaren proje süreçlerinin içinde olmak, dış kaynak bağımlılığını tamamen ortadan kaldırarak bizleri ortaya çıkardığımız ürünün tam anlamıyla sahibi olma noktasına getirdi. Sahip olduğumuz mühendislik bilgi birikimi çok önemli boyutlara ulaştı” dedi.

Ford Otosan, Türk mühendislerce tasarlanıp geliştirilen test merkezleri için dünyada ilk olma özelliğine sahip bir konsept de geliştirdi. Şirket, geliştirdiği şanzıman test konsepti ve yazılımları dahil gerekli patentleri almak için çalışmalarını sürdürüyor. Eskişehir’deki üç test odasında kullanılan tüm yazılımlar ve mekanik dizayn Ford Otosan mühendisliğinin eseri. Kamyonlarında kullandığı tüm motorları kendisi geliştiren, hatta Çin’e lisans veren Ford Otosan, yeril arka aks üretimine başlamıştı.

F-Max Rusya’da bantlarda

Ford Otosan ile Ford kamyonlarının Rusya’da üretimi için 2013 yılında anlaşma imzalayan Avtotor firması, yeni F-Max çekicilerin de üretimine başladı. Tamamen Ford Otosan tarafından geliştirilen ve “Yılın Kamyonu” da seçilen F-Max, bu ülkede 12.7 lt, 500 HP’lik Ecotorq motorlarla üretilecek. Avtotor, aynı zamanda Ford Trucks’ın geliştirdiği yeni nesil kamyonların üretimine de geçen yıl Ekim ayında başlamıştı.

‘Ekonomiye katkımız sürecek’

Temelleri merhum Vehbi Koç tarafından 1968 yılında atılan Tofaş, 6 milyonuncu aracını üretti. Bursa fabrikasında üretilen 6 milyonuncu araç, 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen Egea projesinin Sedan versiyonu oldu.

Tofaş’ın 1968’den bu yana Türk otomotiv sektörüne öncülük ettiğini vurgulayan CEO Cengiz Eroldu, 450 bin adetlik üretim kapasitesi ve 7 bini aşkın çalışanla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olmaya devam ettiklerini vurguladı. Üretim rekortmenliğini yanında Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan firma olarak öne çıktıklarını hatırlatan Eroldu, “En az 50 yıl daha Türkiye’nin önde gelen ve küresel arenada rekabetçiliğini koruyan şirketi olmaya devam etmek niyetindeyiz. Müşterilerimizin ihtiyacını takip ederek, ürün, hizmet ve teknolojimizde yeniliklere yatırım yapmaya ve Türkiye otomotiv sanayisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

400 bin Egea ihraç

Egea ailesinin önemine değinen Eroldu, “Bugüne kadar 550 bin adetten fazla ürettiğimiz ve 400 bin adetten fazlasını ihraç ettiğimiz Egea, son 3 yıldır ülkemizde en çok tercih edilen model olmayı sürdürüyor” dedi.

Devreye alınacak 225 milyon dolarlık facelift yatırımıyla, Egea ailesi üretimine 2024’e kadar devam edilecek. Yeni yatırım kapsamındaki yeniliklerin 2020 yılının son çeyreğinden itibaren devreye alınacak.

Anadolu Isuzu’dan 170 bininci araç

Türkiye’de üretime başladığı 1983’den bu yana başarılı projelere imza atan Türkiye’nin önde gelen ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu, 170 bininci aracını üretim bandından indirdi. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın ayın sıra Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak ve Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan’ın da katılımıyla banttan indirilen araç, aynı zamanda ihracatı yapılacak 17 bininci araç oldu.

Japonya dışında Isuzu üretim kalitesini ifade eden “IMM” sertifikasına sahip tek fabrika olma özelliğini taşıyan Anadolu Isuzu, bugüne dek 85 bin 913 adet kamyon, 32 bin 602 adet kamyonet, 43 bin 957 midibüs ve otobüs, 7 bin 531 adet de Isuzu D-Max pick up üretti. Anadolu Isuzu, 44 farklı ülkede hizmet veriyor.