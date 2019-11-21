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    HaberlerEkonomi HaberleriForklift ithalatına gözetim uygulaması
    21.11.2019 - 09:06 | | AA

    Forklift ithalatına gözetim uygulaması

    Forklift, kaldırma ve yükleme araçlarının ithalatında gözetim uygulamasına gidilecek.

    Forklift ithalatına gözetim uygulaması

    Ticaret Bakanlığı'nın İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, kaldırma yüksekliği 1 metre veya daha fazla olanlar araçlar için kilogram başına 6 dolara, arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları ile mekanik kaldırma platformlu yük arabaları için ise kilogram başına 4 dolara kadar gözetim rakamı devrede olacak.

    Tebliğ 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

    Gözetim uygulaması, yerli üreticinin korunması ve ithalattan kaynaklanacak vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla eşyanın ithalatında üzerinden vergi hesaplanacak kıymetle ilgili, birim başına asgari bir fiyat belirlenmesini içeriyor.

     

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