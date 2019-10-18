Fotoğraf stüdyosu artık cep’e giriyor

Çinli cep telefonu devi Oppo, fotoğrafta iddialı iki yeni cep telefonu modelini tanıttı. Reno2 Serisi’nde yer alan Oppo Reno2 ve Reno2 Z telefonlar dörtlü kamera kurulumuyla dikkat çekiyor. Yeni fotoğraf ve video özellikleriyle mobil fotoğrafçılığın sınırlarını zorlamayı hedefliyor.



İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen etkinlikte tanıtılan iki model, ultra gece modu, ultra makro modu, ultra video sabitleyici, ultra geniş açı gibi yeni fotoğraf çekme özellikleriyle öne çıkıyor.



Reno2 Serisi kullanıcılarının bir stüdyo gibi çalışarak iyi görsel içerikler yakalamalarını hedefliyor. 5x hibrit yakınlaştırma ve 20x dijital yakınlaştırma ile konser gibi etkinliklerde uzun çekimlerde daha iyi sonuçlar alınmasını sağlayacak.









Karanlıkta nasıl?



Ultra gece modu, sektördeki en hızlı gece modlarından. Yapay zekâ kullanılarak fotoğraflar çıplak gözle görülebileceklerin ötesine geçebiliyor. Yeni Reno serisi ile kullanıcılar havai fişek veya mum ışığında akşam yemekleri gibi sahneleri çok iyi netlikte yakalayabilecek.

Ultra video sabitleyici özelliği ise videoların dengesini artırarak kullanıcıların çalışırken, kayak yaparken, bisiklet sürerken ve başka aktivitelerde titrek çekimlerin önüne geçerek sabit videolar çekmesini sağlıyor.



Telefonlardan Reno2’de 6.5 inç’lik Amoled ekran, yüzde 93 ekran gövde oranı bulunuyor. 48 MP’lik ultra net ana kamera, 8 MP geniş açılı lens, 13 MP telefoto lens ve 2 MP mono lens olmak üzere dörtlü kamerayla geliyor. Önde ise 16 MP’lik pop up (yükselen) özçekim kamerası bulunuyor. 4.000 mAh’lık batarya, Vooc 3.0 hızlı şarj teknolojisi diğer teknik özellikleri arasında.



Reno2 Z de, 6.5 inç’lik Full Amoled ekran var. 48 MP ultra net ana kamera, 8 MP geniş açı lens, 2 MP mono lens ve 2 MP portre lensi bulunuyor. 16 MP’lik yapay zeka güzelleştirmesi sunan pop-up ön kamerası var. Reno2 Z’deki ultra gece modu aşırı karanlıkta daha güzel fotolar çekmenizi sağlıyor.



Fiyatı ne olacak?



Oppo Reno 2, parlak siyah ve okyanus mavisi, Reno2 Z ise parlak siyah ve gök beyazı renkleriyle gelecek. Türkiye’de 21 Ekim’de satışa sunulacaklar. Reno2, 8 GB Ram, 256 GB bellek, Reno2 Z ise 8 GB Ram, 128 GB bellek donanımlarıyla geliyor.



Reno2 5 bin 599 TL ve Reno2 Z ise 3 bin 799 TL fiyatla satışa sunulacak.



Türkiye pazarına güveniyor



Oppo, Türkiye pazarına Ocak 2019’da girdi. 10 aydır pazarda yer alıyor. Bu süreçte elde ettiği satış ve pazar payından memnun olan marka Türkiye pazarına güveniyor. Bu süreçte 10’dan fazla modeli piyasaya sundu. Yeni modeller Avrupa’yla eş zamanlı olarak ülkemize getiriliyor. Oppo’nun Türkiye’de 50 çalışanı bulunuyor. Daha da büyüme planları yapıyor. Oppo ayrıca Avrupa’da da girdiği ülke sayısını artırıyor. Son olarak Almanya, Portekiz, Ukrayna gibi ülkelere de girdiğini duyurdu.