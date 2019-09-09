Frankfurt’ta elektrikler açık olacak!

Avrupa’nın ve dünyanın önemli otomotiv etkinlikleri arasında yer alan ve iki yılda bir Paris ile dönüşümlü olarak yapılan Frankfurt Otomobil Fuarı, yarın basın günüyle birlikte kapılarını açıyor. Alman markalarının neredeyse tam kadro olarak katıldığı fuarda Fransız ve İtalyan üreticilerin önemli bölümü yer almıyor. Bununla birlikte fuar, son dönemdeki trendlere uygun olarak bolca elektrikli model lansmanına sahne olacak. Bunlar arasında Porsche’nin ilk seri üretim elektrikli otomobili Taycan’ın yanı sıra Volkswagen’in seri üretim tamamen elektrikli hatchback otomobili ID3 yer alacak. Mercedes ise bu fuarda tamamen elektrikli araçlarına vereceği alt markası “EQ”nun bir konseptini ve V-Serisi hafif ticarisinin elektrikli versiyonu olan EQV’yi tanıtmayı hedefliyor. Bununla birlikte Opel, kardeş markası Peugeot’nun bulunmayacağı fuarda, popüler B sınıfı modeli Corsa’nın yeni neslini tanıtacak. Bu aracın elektrikli versiyonu da olacak.

Öte yandan Türkiye’de üretilecek bir yeni yerli daha, bu fuarda ilk kez kendini gösterecek. Hyundai’nin yeni nesil i10 modeli, Frankfurt’ta ilk kez gösterilecek. Land Rover’ın uzun zamandır beklenen yeni nesil Defender modelinin yanı sıra Lamborghini’nin muhteşem hibrit canavarı Sian ise, fuarın ses getiren yenilikleri arasında olacak. Bununla birlikte fuarın, küresel ısınma nedeniyle otomobillere karşı çıkan gruplar tarafından boykot ve protestolara sahne olması bekleniyor. Bunun için sıkı önlemler alınmış durumda...

63 tanesi tanıtılmadan bitti...

Frankfurt’un heyecan yaratacak ve çok konuşulacak bir başka modeli de, kuşkusuz efsane İtalyan Lamborghini’nin Sian’ı... Oldukça kışkırtıcı bir tasarımı ve dikkat çeken otomobil, temel olarak gücünü 6.5 litre V12 motordan alıyor. Araç, bu motoru 48-volt hibrit sistemle destekliyor. Bu kombinasyon sayesinde tam 819 beygir güç üreten Sian, 770 beygirlik SVJ’yi ciddi şekilde geride bırakıyor. 7 ileri şanzımana sahip olan araç, 0’dan 100 km/s hıza sadece 2.8 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı limitli olarak 350 km/s olan bu otomobilden, sadece 63 adet üretilmesi kararlaştırılmış. 63, Lamborghini’nin kurulduğu 1963 yılını simgeliyor tabii. Bununla birlikte fiyatının 3.6 milyon dolardan başladığı ve tamamının çoktan sahiplerini bulduğu da söyleniyor... En azından fuarda görebileceğiz...

Porsche’nin ilk elektrikli ‘süper’i

Porsche, ilk tamamen elektrikli spor otomobili Taycan’ı, üç kıtada aynı anda gerçekleştirilen bir dünya lansmanıyla tanıttı. Taycan, alışılmış Porsche performansını, günlük kullanım kolaylığı ve bağlanabilirlik özellikleri ile sunuyor. Aynı zamanda gelişmiş, ileri üretim yöntemleri ve Taycan’ın sahip olduğu özellikler otomotiv sektöründe sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarında standartları belirliyor.

Kuzey Amerika, Çin ve Avrupa’da eş zamanlı olarak tanıtılan Taycan, Turbo S ve Turbo versiyonlarına sahip olacak. Bu yılın ardından, daha düşük güce sahip dört çeker versiyona da kavuşacak olan Taycan ailesi, 2020 yılı sonunda Taycan Cross Turismo ile genişleyecek. Frankfurt fuarında sergilenecek Taycan Turbo ve Turbo S modellerinin azami hızı 260 km/s. Turbo S ise, kalkış kontrol sistemiyle birlikte 560 kW (761 PS), Taycan Turbo da 500 kW (680 PS) güç sağlıyor. Taycan Turbo 0’dan 100 km/s hıza 3.2 saniyede erişirken menzili 450 km olarak ölçülmüş. Taycan Turbo S ise 0’dan 100 km/s hıza 2.8 saniyede ulaşırken 412 km menzile sahip.

Mercedes’ten yüksek voltajlı hamle





Mercedes-Benz, Frankfurt Otomobil Fuarı’nda (IAA), birçok farklı dünya lansmanına hazırlanıyor. Stantta EQ markası altında tamamen elektrikli yeni bir konseptin tanıtımını yapacak olan Mercedes, yeni dışarıdan şarj edilebilir A ve B-Serisi hibrit modellerini de tanıtacak. Markanın ayrıca tamamen elektrikli seri üretim versiyonuyla EQV modeli de ilk kez sergileyeceği açıklandı. Bunun dışında yeni GLB de, ilk kez uluslararası bir fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Daimler çatısı altındaki Smart ise, elektrikli şehir içi modelinin en güncel halini ilk kez Frankfurt’ta gözler önüne çıkaracak.

Efsanenin yeni hali geliyor





Land Rover’ın 67 yıl üretilen ve 2016’da bantlara veda eden ikonik modeli Defender’ın tamamen yeni nesli, Frankfurt’ta üretime hazır haliyle tanıtılacak. Aracın, gelecek yıl satışa sunulmaya başlanacağı ve hibrit versiyonunun da olacağı söylentiler arasında.

En taze ve yeni yerli...





Hyundai, Frankfurt Otomobil Fuarı’nda, İzmit fabrikasında üreteceği yeni nesil i10’u tanıtacak. Yeni nesil i10, tamamen yeni, dinamik tasarıma sahip. A segmentine daha fazla konfor ve teknolojik özellik getiren Hyundai, özellikle i10 ile daha üst sınıflara kafa tutmaya hazırlanıyor. Şehir dışında da rahatlıkla kullanılabilecek yeni i10, kapsamlı bağlantı ve SmartSense aktif güvenlik paketini sunuyor. Görsel açıdan daha zengin bir atmosfere sahip olan yeni otomobil, 20 mm alçaltılmış tavanı ve 20 mm daha geniş gövdesi ile segmentinde sınırları zorlayacak. Araçta 1.0 lt ve 1.2 lt benzinli motorlar yer alacak.

Rakibini sosyal medyadan kutladı





Modifiyeli bir Bugatti Chiron’un, 490 km/s’nin üzerinde bir hızda rekor kırmasının yankıları sürerken, bu rekora ulaşmak için uzun zamandır çalışan üreticilerden biri olan ABD’li Hennessey’den kutlama geldi. Teksaslı modifiye ve süper spor otomobil üreticisi olan Hennessey’nin instagram hesabından yapılan paylaşımda, rekor sırasında çekilen Chiron fotoğrafının yanı sıra “Bugatti’deki arkadaşlarımızı 490 km/s’yi geçtikleri için kutluyoruz... Çok muhteşem bir başarı ve rekabeti her zaman kabulleniriz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Bugatti’nin, seri üretim değil de, üretime hazır bir prototip ile bu rekoru kırması, Hennessey ile Koenigsegg gibi üreticileri cesaretlendirdi. Nitekim Hennessey, seri üretim bir otomobille 500 km/s hıza ulaşarak yeni bir rekor kırmayı istediğini belirtiyor. Firma, bunun için Venom F5 modelini sıkı bir şekilde hazırlamaya çalışıyor.

Venom F5’in çift turbo beslemeli 7.6 lt’lik bir V8 motora sahip olacağı ve 1600 HP güç üreteceği belirtiliyor.

Civic Sedan tazelendi

Türkiye’de üretilen 10. nesil Honda Civic, makyajlanan versiyonuyla gelecek hafta satışa sunuluyor. Kazandığı sportif görünümün yanı sıra ileri teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken makyajlı Civic Sedan, 141 bin 500 TL’den başlayan fiyatlara sahip olacak.

Yenilenen sportif ön tampon ve jantlar, Civic sedan’ı daha sportif bir görünüme kavuştururken, iç mekanda da yenilenen ve kullanışlılığı artan dijital gösterge paneli dikkat çekiyor. Honda’nın “Aktif Yol Tutuş Destek Sistemi” (AHA), yol koşulları ve sürüş stili göz önüne alınarak Avrupa pazarı için optimize edildi. Bununla birlikte Civic’te kapsamlı aktif ve pasif güvenlik donanımları mevcut. Yeni Civic’te aktif “Honda Sensing” teknolojisi, Executive + versiyonunda standart yer alıyor.

Honda Sensing teknolojisi; Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi (Collision Mitigation Braking System), Şerit Takip Uyarı Sistemi, Şeritte Tutma Asistanı (Road Departure Mitigation), Şerit Koruma Destek Sistemi, düşük hızda takip özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleyici’nin yanı sıra Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, 130 ve 180 derece dışında kuş bakışı olmak üzere Çok Açılı Geri Görüş Kamerası ve Lastik Basınç İkaz Sistemi olmak üzere kapsamlı güvenlik donanımlarını beraberinde getiriyor. Araçta 1.5 turbo ve 1.6 lt benzinlilerin yanı sıra 1.6 lt dizel motor seçenekleri aynen korunmuş.