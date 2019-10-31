Fransızların Fiat aşkı hiç bitmiyor

İtalyan Fiat Chrysler Automobiles’in (FCA), Peugeot ve Citroen’in yanı sıra yakın zamanda Opel’i de bünyesine katan Fransız PSA Grubu ile muhtemel bir ticari birleşme konusunda görüşmeler yaptığı bildirildi. İki grup da görüşmeleri doğrularken, sonucun bugün açıklanabileceği belirtiliyor.



Daha önce bir başka Fransız, Renault ile görüşmelerde bulunan FCA, PSA ile dünyanın önde gelen gruplarından birini oluşturma hedefiyle görüşmeler gerçekleştirildiğini bildirdi.



Hisseleri zıpladı



Açıklama sonrası FCA’nın ABD’de işlem gören hisseleri yüzde 30’a varan oranda değer kazandı. PSA da benzer bir açıklama yaparken, görüşmelerin, PSA CEO’su Carlos Tavares’in öncülüğünde haftalardır sürdürüldüğü ifade ediliyor.



Birleşmeye yönelik görüşmeler anlaşmayla sonuçlanırsa, oluşacak 50 milyar dolarlık yeni şirket, dünyanın 4. büyük otomotiv şirketi haline gelecek.

PSA Grubu’yla birleşme görüşmelerinin, İtalyan şirketin, bu yıl Fransız Renault ile birleşme konusunda yaptığı görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından gelmesi dikkat çekiyor. Renault ile yapılan görüşmeler, özellikle şirketin ortağı olan Fransa hükümetinin ve Nissan’ın itirazları nedeniyle başarısız olmuştu. Bunun üzerine Renault’nun üst yönetimi de değiştirilmişti. Ancak özellikle 2008 krizi sonrasında otomotiv şirketlerinde büyük söz sahibi olan Fransız hükümetinin, bu birleşmede de söz sahibi olması bekleniyor.



‘Milyar $’lık sinerji



Uzmanlar, FCA’nın PSA ile birleşme ihtimaline daha sıcak bakıyor. Renault-FCA ikilisinin, daha fazla benzer ürünlere sahip olduğuna ve bu nedenle başarısızlık ihtimalinin yüksek olacağına dikkat çekiyor. İki grubun Avrupa, Latin Amerika ve Çin’de 2023’e kadar 7.8 milyar dolarlık bir sinerji yaratması da bekleniyor.



ABD’ye dönüş için!



Fiat Chrysler, Kuzey Amerika’da Ram ile Jeep markaları sayesinde ciddi satış ve kâr sağlarken, PSA’nın da Avrupa’da kârlı bir duruma geldiği biliniyor. Bununla birlikte PSA’nın ABD pazarına dönmek için fırsat kolladığı da açıklanmıştı. Bu birleşmenin, PSA’ya FCA üzerinden bir Amerikan açılımı getirmesi bekleniyor. Fiat’ın, bu birleşmeyle model yelpazesinin darlığı nedeniyle düşen Avrupa satışlarını toparlaması ihtimalinden söz edilirken, PSA’nın da FCA’nın üst sınıf otomobil ve SUV platformlarını kullanmasının mümkün olduğu belirtilmekte.



Otomotiv şirketleri, son yıllarda ticaret savaşları, küresel durgunluğun yanı sıra elektrikli ve otonom araç teknolojileri nedeniyle ciddi yatırım harcamalarıyla karşı karşıya kalıyor.