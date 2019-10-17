Fuara katılımda milyarlık destek

Türkiye’yi 13 bin 500 dolar ile Japonya, 5 bin ile 8 bin euro arası destek ile Fransa, 5 bin euro ile Almanya ve 500 pound ile 2 bin pound arası destek ile İngiltere takip ediyor.



1 milyar lira ayrıldı



Araştırmada ayrıca 2018 yılında yurtdışı fuarlara katılım desteği için Ticaret Bakanlığı bütçesinden ayrılan payın 500 milyon TL olduğu ifade edilirken, başta KOSGEB olmak üzere, URGE, heyetler ve benzer tanıtım çalışmaları ile birlikte bu rakamın 2019 yılında 1 milyar TL’nin üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, ortaya çıkan rakamlara göre, yurtdışı fuarlara verilen desteklerin yeteri kadar verimli olmadığını söyledi. Küresel rekabette var olabilmek için başta yurtdışı fuar destekleri olmak üzere tüm desteklerin yeniden ele alınmasında fayda olduğunu belirten Erem, şöyle konuştu:



“Yurtdışı fuarlara katılım için yüzde 50, öncelikli ülkelerde yüzde 60, hedef ülkelerde ise yüzde 70 oranında verilen destek son dönemde yüzde 90’lara ulaştı. Yurtiçi fuarlara verilen desteğin de hem maddi hem de kapsama alınan fuar sayısı anlamında artırılması gerek.”



834 kişiye 1 tekne düşüyor



Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nda düzenlenen ‘CNR Yacht Festival’ açıldı. Festivalde fiyatı 5 bin lirayla 17 milyon lira arasında değişen tekneler alıcılarını bekliyor. Festivalde 100’ü aşkın markanın mega yat, tekne ve yelkenlilerinin yanı sıra şişme botlar, deniz motorları ve başlangıç tekneleri de sergilenecek. Festival 20 Ekim’de sona erecek.



Açılışta konuşan Dentur Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Sirkecioğlu, “Türkiye’de 834 kişiye bir tekne düşüyor, Almanya’da 173 kişiye bir tekne, Yunanistan’da 59 kişiye bir tekne, İsveç’te 14 kişiye bir tekne, Norveç’te 7 kişiye bir tekne düşüyor. Denizciliğin geliştirilmesi için denizcilik bakanlığına da ihtiyacımız var” diye konuştu.









İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, yat ve ekipmanları ihracatının Türkiye’nin önemli ve prestijli ihracat unsurları arasında yer aldığını kaydetti. Seven, birliğe bağlı 970 firmanın 2018 yılında 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, şöyle devam etti:



“Bu 1 milyar dolarlık ihracatın arasında 180 milyon dolarlık yat ihracatı da bulunuyor. Eylül sonu itibarıyla da 725 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yat ihracatı da 92 milyon dolar. Mega yatlarda yerli girdi ve yerli işçilik yüzde 65’lere kadar ulaşıyor.”