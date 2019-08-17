Futbola dijital vuruş!

Pek çok yenilik var

Yenilenmiş adıyla eFootball Pro Evolution Soccer (PES) 2020, PES Productions tarafından geliştirilen ve Microsoft Windows, Playsatation 4 ve Xbox One ile Konami tarafından yayınlanan bir futbol simülasyon video oyunu.

Oyunun demosu yayınlandı. Oyun, Pro Evolution Soccer serisinin 19’uncu bölümü olacak. 10 ve 12 Eylül tarihlerinde Asya’da piyasaya sürülecek. Oyunda yeni özellikler var. Oyunun tümü ünlü oyuncu Andres Iniesta’ya danışılarak geliştirildi.

Dinamik top sürme

Yeni dinamik top sürme becerileri, yeni karşılama teknikleri ve ince ayarı yapılmış top fiziğiyle top idaresinde yeni özellikler sunuyor. ‘Matchday’ adı verilen yeni çevrimiçi rekabetçi modda tarafını seçip, diğerleriyle gücünü birleştirebiliyorsun. ‘Master League’ ise yeni interaktif diyalog sistemi. Yenilenmiş menü tasarımı ve geliştirilmiş veri birleştirme vasıtasıyla uygulanan daha gerçekçi bir transfer piyasası ile tamamen yenilenmiş bir Master League deneyimi sizi bekliyor.

Oyunda, oyuncu hataları gerçekçi bir şekilde resmedilerek rakipleriniz tarafından yapılan dikkatsizce hatalardan faydalanabilmeniz için daha çok fırsat yaratılacak.

Ayrıca topun kontrolünü kişisel oyun tarzınıza uygun bir şekilde sağlamanıza imkan veren çeşitli yeni ilk dokunuş teknikleri de eklendi. Ön siparişe açık oyunun Standart Edition fiyatı 409 TL.

Sokak futbolu gelişecek

FIFA da yeni oyunu FIFA 2020 için gün sayıyor. FIFA, EA Sports tarafından geliştirilen ve dağıtılan futbol simülasyon video oyunu. 27 Eylül 2019’da Xbox One, Playstation 4 ve PC platformları için yayınlanacağı açıklandı. Oyunda dünyanın dört bir yanından 17 futbol sahasında becerilerinizi sergileyebiliyorsunuz.

Yeni Volta modu çok farklı deneyimler elde etmenizi sağlayacak. Volta Futbolu ile dünyanın dört bir yanındaki sokaklarda, alanlarda ve futsal salonlarında az oyunculu maçlar yapabileceksiniz. Londra’daki bir halı saha, Amsterdam’daki bir alt geçit ve Tokyo’daki bir çatı sahasında tarzınızı yansıtabileceksiniz. Atletik bir görünüş edinip, şık sokak giyimini tercih edebiliyorsunuz. Avatarınızı sokağa çıkarıp Volta Futbolu’nu farklı modlarda oynayabiliyorsunuz.

Oyun mekaniğinde de sizi her maçın merkezine koyan yeni Futbol Zekası sistemi var. FIFA Ultimate Team’de ise, geçmişin ve günümüzün süper yıldızlarıyla hayalinizdeki kadroyu kurabiliyorsunuz. Fut 20 ikonları arasında Zidane, Pirlo, Drogba, Wright, Koeman ve Carlos Alberto gibi yıldız isimler var.

Kariyer Modu da yenilendi. Kulübünüzün geleceğini kendi vizyonunuzla şekillendirebileceksiniz. Her zamankinden fazla seçenek var.

Menajerliği öğrenin

Futbol menajerlik simülasyon oyunu. Sports Interactive geliştirdi, Sega yayınlıyor. Football Manager 2020 (FM 2020), bu serinin 16. oyunu olacak. Henüz tarihi açıklanmasa da her yıl olduğu gibi kasım ayında görücüye çıkması bekleniyor.

8 Kasım’da lanse edilebilir. Oyunun PC ve Macintosh’larda oynanabilecek beta versiyonu birkaç hafta öncesinden yayınlanıyor. Sports Interactive Stüdyo Direktörü Miles Jacobson, Football Manager Touch’ın Nintendo Switch’de indirilebilen bir önceki versiyonu gibi indirilebileceğini söyledi.

ABD Las Vegas’ta düzenlenen E3 fuarında, Football Manager 2020’nin bu yıl tam versiyonunun Google Stadia’da yer alacağı açıklandı. Jacobson, oyunu PS4 veya Xbox One gibi platformlara getirme gibi bir planları olmadığını da aktardı. Kadın futbolunun da FM 2020’de yer alabileceği belirtiliyor. Kadın Dünya Kupası bu yaz Fransa’da düzenlendi. FIFA birkaç yıl önce kadın futboluna yer vermişti.