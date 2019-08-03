G. Koreli Halla milyar dolarlık hedefle geldi

Süspansiyon sistemleri üreticisi Maysan Mando’nun da yüzde 50 iştirakçisi olan Mando Corporation’un, “en büyük şirket” unvanıyla bünyesinde yer aldığı Halla Group, Türkiye’de Halla Corporation Europe isimli şirketini kurdu.

İTO’daki törende konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbul Ticaret Odası olarak Halla Holdings’in yatırım kararında devreye girdik. Teşviklerden yararlanmaları noktasında önlerini ve ufuklarını açtık” dedi. Halla Holdings CEO’su Kyeong Sun Choi da, “Türkiye’ye olan güvenimiz perçinlendi. Otomotiv yenileme pazarı için yaptığımız bu yatırımla rakiplerimiz arasında fark yaratacağız. Rakiplerimizden farklı olarak bu yatırımımızla Avrupa operasyonlarını Türkiye’den yönetecek ilk şirket olacağız” diye konuştu.

5 yıllık plan

İlk etapta 200 milyon dolar ciro hedefiyle yola çıkan şirket, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Rusya, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’daki işleri kapsayan dev bir satış ağının ana merkezi olarak konumlandırıldı. Halla Corporation Europe CEO’luğuna atanan, Maysan Mando’nun da genel müdürü olan Anıl Yücetürk, 5 yılda 1 milyar dolar ciroya ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, “Amacımız, 3 ana bölgede 12 şube ve depo kurmak. Bu şirket, yüzde 90 ihracat odaklı faaliyet gösterecek” dedi.

Maysan Mando’nun 30 milyon dolarlık bir yatırımı Bursa’da gerçekleştirdiğini aktaran Yücetürk, “Halla Corporation Europe, Mando’nun globalde ürettiği otomotiv sistemlerinin bölge pazarlarına dağıtımı noktasında kilit bir rol üstlenecek” bilgisini verdi.

Ülkesinin devlerinden

1962 yılında kurulan Güney Koreli Halla Group otomobil endüstrisinin yanı sıra gemi inşa, inşaat, eğitim ve spor gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Yıllık toplam cirosu 20 milyar dolara ulaşan Halla Group 15 bin kişiyi istihdam ediyor. Sürücüsüz araçlar gibi yeni nesil teknolojiler konusunda da çalışan Halla, Güney Kore’nin en büyük grupları arasında yer alıyor.