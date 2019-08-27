Galataport’a ilk gemi Nisan 2020’de yanaşacak

Galataport projesi için düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Şahenk, şunları söyledi:

25 milyon ziyaretçi

“İhale bedeli dahil toplam 1.7 milyar dolarlık bir yatırımla gerçekleştirdiğimiz Galataport, 2020’de kapılarını açıyor. Tam 200 yıldır halka kapalı olan 1.2 km’lik sahil şeridi halka açılıyor. Galataport’u özel ve eşsiz kılan pek çok neden var. Dünyada ilk defa yolcuların yerin altında karşılanacağı, gümrüklü ve gümrüksüz alanların değişken şekilde ayrılabildiği, şehrin en tarihi ve kültürel açıdan zengin kısmında, mürettebat dahil yılda 1.5 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak bir kruvaziyer limanı inşa ettik. Bu sene katıldığımız tüm fuarlarda kruvaziyer limanımız örnek gösterildi. Gün geçtikçe gemi rezervasyonlarımıza yenileri ekleniyor.”

Liman yerin altında

Şahenk, “Kültür-sanat alanları, ofisleri, mağazaları, oteli, yaşam alanları, restoranları, kafeleri ve tarih dokusuyla tamamen kendine özgü ve tek olan Galataport İstanbul, yaklaşık 400 bin metrekareye yayılıyor ve yılda 7 milyonu yabancı turist olmak üzere 25 milyon kişiyi ağırlayacak” dedi.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüsnü Akhan da, “Projemizin en önemli ayaklarından biri de kruvaziyer limanı. Yeni terminal, dünyada ilk kez uygulanacak bir teknik ile zemin altında toplam 29 bin metrekarede kurgulanıyor. İlk gemi, 5 Nisan 2020’de demir atacak. Tarihi binaların restore edilmesi ile geliştirilen 177 odalı Peninsula İstanbul da yer alıyor. Dünyada sadece 10 seçkin lokasyonda bulunan Hong Kong menşeili Peninsula Grubu, İstanbul’da yeni otelini açacak. Galataport faaliyete geçtiğinden 5 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak” diye konuştu.

‘Kapalı AVM bitti’

Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili de, “5 yıl süren zorlu bir mücadeleden geçtik. İstanbul Galataport’tan sonra çok daha çağdaş bir şehir olacak. Projenin en büyük etkisi İstanbul halkının kapalı AVM’lerde sosyalleşme mecburiyetinin bitip tarihin ve sanatın ortasında sosyalleşmelerini sağlayacak bir proje olmasıdır” dedi.

‘Ana liman’ olacak

Ana liman olarak konumlanan Galataport İstanbul’un, Akdeniz çanağından Karadeniz’e kadar geniş bir coğrafyada da kruvaziyer turizmine hareketlilik getireceğini belirten Ferit Şahenk, şöyle konuştu:

“Dünyaca ünlü otel zinciri Peninsula Grubu, dünyada ilk kez bir ülkeye sadece işletmeci olarak değil, aynı zamanda yüzde 50 oranında yatırımcı olarak giriyor. Peninsula İstanbul, Galataport İstanbul’a ve ülke turizmine büyük katkı sağlayacak bir yatırım olacak.”

Rakamlarla Galataport

1.7 milyar dolarlık yatırım.

Yılda 1.5 milyon kruvaziyer yolcusunu ağırlayacak.

Yeni liman günde 15 bin yolcuya hizmet verecek.

2020 için 64, 2021 için 140 gemi limana yanaşacak.

Liman ve AVM yılda 7 milyon yabancı turist, 25 milyon ziyaretçi ağırlayacak.

1 milyar dolarlık turizm geliri sağlanacak.

İçinde İstanbul Modern ile İstanbul Resim ve Heykel Müzesi yer alacak.

Projenin toplam inşaat alanı 400 bin metrekare.

Yolcu terminali dünyada ilk kez yer altında olacak.

İçinde 250 mağazalık AVM yer alacak.

AVM alanı 52 bin metrekare, ofis alanı 43 bin metrekare olacak.

2.300 araçlık yer altı otoparkı yapılacak.

Projede kullanılan demirle 10 tane Eyfel Kulesi yapılabilir.

9 milyar $ yatırım

Şahenk, “Son 12 yılda yaptığımız 9 milyar dolarlık yatırımın yüzde 83’ünü Türkiye’ye yaptık ki; bunun 400 milyon doları da sosyal sorumluluk işlerinedir. Biz gücümüzü; toplumdan aldığımızı yine topluma verme düşüncesinden alan 25 bin kişilik bir aileyiz” diye konuştu.