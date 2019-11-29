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    29.11.2019 - 11:11 |

    GAP'ın başkenti Şanlıurfa'da mısır hasadı başladı

    Türkiye'de üretilen mısırın önemli bir kısmının karşılandığı GAP'ın başkenti Şanlıurfa'da "sarı altın" olarak nitelendirilen ürünün hasadına başlandı.

    GAP'ın başkenti Şanlıurfa'da mısır hasadı başladı

    Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, GAP Eylem Planı kapsamında sulanabilen arazilerin artmasına paralel olarak tarımsal üretim de katlanıyor.

    Bu kapsamda, kentte ekim alanı her yıl genişleyen ve 2004 yılında 72 bin 37 ton olan mısır üretimi, 2017 yılında 750 bin tona, 2018 yılındaysa yaklaşık 1 milyon 450 bin tona ulaştı.

    "Türkiye'deki üretimin yüzde 20'si Şanlıurfa'dan"

    Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mısırın Şanlıurfa için önemli bir tarımsal ürün olduğunu, buğday ve arpa gibi tahıl hasadı sonrası ikinci ürün olarak mısır ekiminin yapıldığını söyledi.

    Şanlıurfa'da mısır ekim alanlarının her yıl arttığını ve Türkiye'deki üretimin yüzde 20'sinin kent çiftçisi tarafından karşılandığını aktaran Öztürkmen, Şanlıurfa'nın her yıl artan üretimiyle Türkiye genelinde daha da söz sahibi olacağını kaydetti.

    Öztürkmen, çiftçilerin bu yıl pamukta karşılaştıkları olumsuzlukların mısırda yaşanmadığını belirterek, şöyle devam etti:

    "Mısır bu yıl çiftçimizin yüzünü güldürecek diye düşünüyoruz, 'beyaz altın'dan sonra 'sarı altın' da para edecek diyebiliriz. Tarlalarda yaptığımız gözlemlere göre mısır bu yıl güzel verim verecek. Rekoltenin geçen yılı geçip yaklaşık 1 milyon 500 bin tonu aşacağını tahmin ediyoruz. Hasat döneminde mısırın mutlak ve mutlak nem oranının düşürülmesi lazım. Dane mısır hasadı yapıyorsak en fazla yüzde 25 civarında neme sahip olması lazım, mısırı biçmek için çok acele etmeyelim."

    Öztürkmen, mısırın nemli hasat yapılması durumunda çürüme ve kalite düşüklüğü yaşanabileceği uyarısında bulundu.

    "Mısır eken çiftçimiz memnun"

    Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu da kentte ikincil ürün olarak yetiştirilen mısırın hasadının başladığına değinerek, "Rekolte çok yüksek. İkinci üründe dönüm başına bin 200, bin 500 kilogram alan çiftçimiz var. Mısır eken çiftçimiz fiyatlardan memnun." dedi.

    Çiftçi Aziz Aslan ise bu yıl mısır hasadını sorunsuz bir şekilde yapmaya başladıklarını anlatarak, "İkinci ürün olarak ektiğimiz mısırda bu yıl verimimiz geçen yıla oranla daha iyi. Mısır fiyatlarından da memnunuz, inşallah bu bereket diğer ürünlerimizde de devam eder." diye konuştu. 

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