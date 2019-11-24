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    24.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Garanti BBVA dış kaynak aldı

    Garanti BBVA, yurtdışı piyasalardan kredi sağladı. Konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Garanti BBVA dış kaynak aldı

    Garanti BBVA’nın 367 gün vadeli sendikasyon kredisine işlem tutarının yüzde 120’si kadar fazla talep geldi. İşleme, ilk defa kreditör olarak katılan 8 banka dahil, 16 ülkeden 31 banka katılım sağlarken, yılın ikinci yarısında en yüksek kredi yenileme oranına ulaşıldı. Sağlanan kredi 229 milyon 500 bin dolar ve 518 milyon 800 bin euro olmak üzere, iki dilim halinde sırasıyla Libor+ yüzde 2.25 ve Euribor+ yüzde 2.10 maliyetle temin edildi.”

    Yüksek talep geldi

    Yenilenen sendikasyon kredisiyle ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, şunları kaydetti:

    “Garanti BBVA olarak, gerek yeni katılan gerek katılımlarını arttıran bankalarla yüzde 100’ün üzerinde yenileme oranına ulaştığımız sendikasyon kredisi, hem muhabir ağımızın gücünü hem de muhabirlerimize iş yaratma kabiliyetimizdeki başarıyı gösteriyor. Sendikasyon kredisinin yenilenmesinden ve özellikle işlem için hedeflenen tutarın oldukça üzerinde talep geldiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu işlem, Garanti BBVA’nın yurtdışı finansman piyasasındaki sürdürülebilir fonlama yaratma gücünü bir kez daha kanıtlarken, bankamızın dış ticaretin finansmanına sağladığı katkıyı ve ülkemizdeki şirketlere uluslararası rekabette sunduğu desteği pekiştirecektir.”

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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