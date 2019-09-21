Garanti BBVA, Dow Jones endeksinde

Bankadan yapılan açıklamaya göre Garanti BBVA, kurumların etik, kurumsal yönetişim, finansman faaliyetleri, tüm değer zinciri bazında çevresel ve sosyal performans, risk yönetimi, iklim değişikliği önlemleri, şeffaflık, tedarik zinciri, insan ve çalışan hakları gibi pek çok konunun değerlendirmesine göre belirlendiği endekste Garanti BBVA bu yılla birlikte üst üste beşinci kez yer aldı.

Faaliyete yansıyor

Türkiye’den bu endekse beş yıl üst üste giren tek şirket olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “Sürdürülebilir kalkınma konusundaki öncü ve lider rolümüz tüm faaliyetlerimize yansıyor. Sorumlu ve sürdürülebilir bankacılık konusunda elde edilebilecek en önemli başarılardan birini tekrar etmekten büyük gurur duyuyoruz. Uzun yıllardır, küresel gelişmeleri de yakından takip ederek, bu alandaki en iyi, en etkili ve fark yaratan çözüm önerilerini sunuyoruz. Ülkemiz koşullarına uyarladığımız yenilikçi uygulamalarımızla yalnızca bankamızın değil, müşterilerimizin de sürdürülebilir iş modelleri benimsemesini teşvik ediyor; onların çevresel ve sosyal alanlardaki risk ve fırsatlarını en iyi şekilde yönetmelerine destek oluyoruz” şeklinde konuştu.

Yeşil Kredi yapısının bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Baştuğ; “Bununla birlikte yine geçtiğimiz günlerde imza attığımız, dünyada ve Türkiye’de ilk olan Gender Loan ile de sürdürülebilir finansman, iklim değişikliği ve cinsiyet eşitliği gibi konularda Garanti BBVA’nın aldığı inisiyatiflere bir yenisini daha ekledik” dedi.