Garanti BBVA’dan çevre uyarısı

İş dünyasını bu risklere göre dönüştürmek için önümüzde çok uzun yılların bulunmadığını ifade eden Edin şöyle konuştu:

“Sadece iklim değişikliğinin önüne geçmek için 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşmamız, 2030’a kadar da karbon emisyonlarını 2010’a kıyasla yüzde 45 azaltmak gerekiyor.”

“Küresel sıcaklık artışı 2050 yılında 2 dereceleri bulduğunda bile Bursa’nın ikliminin Adana’ya, Adana’nınkinin Lefkoşa’ya benzediği yepyeni bir ülkede yaşıyor olacağız” diyen Edin, bankaların bu gidişata dur demekte büyük sorumluluk sahibi olduklarını söyledi.

‘Değişim yakın’

Ebru Dildar Edin şöyle konuştu:

“Bu gidişata dur demek sadece kamunun gerçekleştireceği bir şey değil. Özel sektörden bireylere kadar hepimiz sanayi devrimi sonrası kurduğumuz bu sınırsız tüket-at döngüsünü değiştirmek durumundayız. Bu döngünün de tam ortasında finans sektörü duruyor. Bizler ekonomik aktiviteye aracılık eden, her gün milyonlarca müşterimizin kararlarını etkileyen bir konumdayız. Bankacılık sektörü de küresel finansmanın üçte ikisini sağlıyor. Gelişen ülkelerde bu oran yüzde 90. Küresel ölçekte bankaların bu düzeni değiştirmede önemi büyük.”

Birleşmiş Milletler çatısı altında bankaların pozitif değişim yaratma konusunda tamamen gönüllü olarak söz birliği yaptığını ifade eden Edin, “2 yıl önce Birleşmiş Milletler Çevre Programının Finans İnisiyatifi, ortak bir yol haritası oluşturmak için çağrıda bulundu. Tüm dünyadan 30 tane bankayı Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni yazmaya davet etti. Bu bankalardan biri de Garanti BBVA” dedi.

Sorumlu bankacılık

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Edin, sorumlu bankacılık kapsamında üç kategoride yapılanları şöyle özetledi:

“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Paris İklim Anlaşması’na olumlu etki yaratacak alanlarda kullandırılmak üzere borç finansmanı, krediler, ürünler, çevresel ve sosyal risk yönetimi. 2018’de uluslararası finansal kuruluşlardan tahvil/bono ve krediler olarak 162 milyon dolarlık fon sağladık.”

Kredilere şart olacak

Yenilenebilir enerji için sağladıkları finansman tutarının 5,1 milyar dolar olduğunu belirten Edin, “Rüzgar enerjisi projelerinde yüzde 28,1 pazar payı ile lider konumdayız. BBVA Grubu olarak bizim de çevresel ve sosyal sektörel prensiplerimiz bulunuyor. Reel sektör için de sürdürülebilirlik şu nedenlerden dolayı önemli. Kredi alabilmek veya yatırımcı çekebilmek için eskiden sadece finansal parametreler yeterliydi. Bugün çevresel ve sosyal alanda performansınızı da aynı şekilde sunmanız ve bu alanlarda negatif etkiniz olmadığını göstermek zorundasınız” dedi.