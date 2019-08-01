Garanti BBVA’dan ilk yarıda 3 milyar 668 milyon net kâr

Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı yüzde 62 ile mevduatlar oluştururken mevduat tabanı yılın ilk yarısında yüzde 6 büyümeyle 260 milyar 60 milyon 882 bin liraya çıktı.

Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 16.4, özkaynak karlılığı yüzde 15.3, aktif karlılığı ise yüzde 1.8 seviyelerinde gerçekleşti.

17 milyon müşteri

Garanti BBVA Genel Müdürü Fuat Erbil, bankanın ilk yarı sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“Mevduat tabanımızı sene başından bu yana yüzde 6 büyütürken, Garanti BBVA’yı tercih eden müşterilerimizin sayısı 17 milyona ulaştı.

Dijital müşterilerimizin sayısı ise attığımız yenilikçi adımlarla 8 milyona yaklaştı. Bu dönemde yurt dışı borçlanma programımızın başarısı ve uluslararası bankacılık alanındaki öncü rolümüzle, 600 milyon dolar hedefiyle çıktığımız sendikasyon kredisine, yabancı bankaların gösterdiği yoğun ilgi sonucunda, hedefin çok üzerinde talep aldık.”