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    Haberler EkonomiGaranti BBVA’dan ilk yarıda 3 milyar 668 milyon net kâr
    01.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Garanti BBVA’dan ilk yarıda 3 milyar 668 milyon net kâr

    Garanti BBVA’nın net karı bu yılın ilk yarısında 3 milyar 668 milyon 768 bin lira oldu. Bankanın aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 422 milyar 284 milyon 856 bin lira seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 316 milyar 120 milyon 722 bin liraya ulaştı.

    Garanti BBVA’dan ilk yarıda 3 milyar 668 milyon net kâr

    Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı yüzde 62 ile mevduatlar oluştururken mevduat tabanı yılın ilk yarısında yüzde 6 büyümeyle 260 milyar 60 milyon 882 bin liraya çıktı.

    Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 16.4, özkaynak karlılığı yüzde 15.3, aktif karlılığı ise yüzde 1.8 seviyelerinde gerçekleşti.

    17 milyon müşteri

    Garanti BBVA Genel Müdürü Fuat Erbil, bankanın ilk yarı sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

    “Mevduat tabanımızı sene başından bu yana yüzde 6 büyütürken, Garanti BBVA’yı tercih eden müşterilerimizin sayısı 17 milyona ulaştı.
    Dijital müşterilerimizin sayısı ise attığımız yenilikçi adımlarla 8 milyona yaklaştı. Bu dönemde yurt dışı borçlanma programımızın başarısı ve uluslararası bankacılık alanındaki öncü rolümüzle, 600 milyon dolar hedefiyle çıktığımız sendikasyon kredisine, yabancı bankaların gösterdiği yoğun ilgi sonucunda, hedefin çok üzerinde talep aldık.”

    Bayram yaklaşırken dikkat! Hepsi gerçek olmayabilirİstanbul da vatandaşları voip hat, photoshop dekont ve kart kopyalama yöntemleriyle dolandıran 3 ayrı şebekeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda 14 dolandırıcı yakalanıp gözaltına alındı. İlk tespitlere göre 20’nin üzerinde vatandaşı 500 bin liraya yakın bir miktarda dolandırdığı belirlenen şebekelerin mağdurlarını belirlemeye yönelik polisin çalışması devam ediyor.
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