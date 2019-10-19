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    HaberlerEkonomiGaranti BBVA’dan kadınlara destek
    19.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Garanti BBVA’dan kadınlara destek

    Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Veriler gösteriyor ki hakikaten kadının toplumdaki rolünün güçlenmesiyle beraber, bir ülkenin etki alanı inanılmaz derecede genişliyor” dedi.

    Garanti BBVA’dan kadınlara destek

    Garanti BBVA tarafından Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle düzenlenen “Girişimci Kadın Buluşmaları”nın 2019’daki ikinci etkinliği Bursa’da yapıldı. Cemal Onaran, amaçlarının, kadını güçlendirmek olduğunu belirtti. KAGİDER Başkanı Emine Erdem de yeni fırsatlar yaratmak için “Girişimci Kadın Buluşmaları”nı düzenlediklerini söyledi. 

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