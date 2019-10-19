19.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Garanti BBVA’dan kadınlara destek
Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Veriler gösteriyor ki hakikaten kadının toplumdaki rolünün güçlenmesiyle beraber, bir ülkenin etki alanı inanılmaz derecede genişliyor” dedi.
Garanti BBVA tarafından Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle düzenlenen “Girişimci Kadın Buluşmaları”nın 2019’daki ikinci etkinliği Bursa’da yapıldı. Cemal Onaran, amaçlarının, kadını güçlendirmek olduğunu belirtti. KAGİDER Başkanı Emine Erdem de yeni fırsatlar yaratmak için “Girişimci Kadın Buluşmaları”nı düzenlediklerini söyledi.