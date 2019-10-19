Garanti BBVA’dan kadınlara destek

Garanti BBVA tarafından Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle düzenlenen “Girişimci Kadın Buluşmaları”nın 2019’daki ikinci etkinliği Bursa’da yapıldı. Cemal Onaran, amaçlarının, kadını güçlendirmek olduğunu belirtti. KAGİDER Başkanı Emine Erdem de yeni fırsatlar yaratmak için “Girişimci Kadın Buluşmaları”nı düzenlediklerini söyledi.