Garanti BBVA’dan mobil İstanbulkart

Bankanın açıklamasına göre, iş birliği kapsamında, bankanın sahip olduğu 8 milyonu aşkın dijital bankacılık müşterisi bu özellikten yaralanacak. Garanti BBVA Mobil kullanıcıları, İstanbulkart’larına para yüklemenin yanı sıra bakiye sorgulaması da yapabilecek. Yükleme yapılan kartı kaydederek daha sonraki yüklemelerini kolayca tamamlayacak kullanıcılar, ödemeyi Garanti BBVA hesaplarından ücretsiz olarak gerçekleştirecek. Kullanıcılar, başkasının kartına da yükleme yapabilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, müşterilerin ürün ve servis ihtiyaçlarını dijital kanallardan giderme eğiliminin artarak devam ettiğini belirterek, “Kullanıcılar, İstanbulkart yükleme noktası haline getirdiğimiz Garanti BBVA Mobil üzerinden istedikleri miktarı, hesaplarından masrafsız ve kolayca kartlarına yükleyebilecek” ifadelerini kullandı.