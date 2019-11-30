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    30.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Garanti BBVA’dan mobil İstanbulkart

    Garanti BBVA, BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, İstanbulkart’a Garanti BBVA Mobil’den yükleme yapma imkanı sunuyor.

    Garanti BBVA’dan mobil İstanbulkart

    Bankanın açıklamasına göre, iş birliği kapsamında, bankanın sahip olduğu 8 milyonu aşkın dijital bankacılık müşterisi bu özellikten yaralanacak. Garanti BBVA Mobil kullanıcıları, İstanbulkart’larına para yüklemenin yanı sıra bakiye sorgulaması da yapabilecek. Yükleme yapılan kartı kaydederek daha sonraki yüklemelerini kolayca tamamlayacak kullanıcılar, ödemeyi Garanti BBVA hesaplarından ücretsiz olarak gerçekleştirecek. Kullanıcılar, başkasının kartına da yükleme yapabilecek.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, müşterilerin ürün ve servis ihtiyaçlarını dijital kanallardan giderme eğiliminin artarak devam ettiğini belirterek, “Kullanıcılar, İstanbulkart yükleme noktası haline getirdiğimiz Garanti BBVA Mobil üzerinden istedikleri miktarı, hesaplarından masrafsız ve kolayca kartlarına yükleyebilecek” ifadelerini kullandı.

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