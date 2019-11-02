Garanti BBVA’nın net kârı 5 milyar TL

Garanti’den yapılan açıklamada, “Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti, aktiflerin yüzde 63’ü mevduatlar ile fonlanıyor. Müşteri mevduat tabanı yılın ilk 9 ayında yüzde 6 büyümeyle 253 milyar 907 milyon 148 bin TL oldu.



Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 18.1, özkaynak kârlılığı yüzde 13.5, aktif kârlılığı ise yüzde 1.6 seviyelerinde gerçekleşti” denildi.



“Yılın 3. çeyreği enflasyondaki önemli iyileşme ve buna bağlı olarak faizlerin kademeli olarak düşmesi sonucu kredi taleplerindeki toparlanmanın başlangıcını gördüğümüz bir dönem oldu” diyen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ şu açıklamada bulundu:



“Kredi talebindeki artış, önümüzdeki dönemde daha görünür olacak.



Sürdürülebilir büyüme stratejisiyle bilançomuzu şekillendirirken, sermaye tabanımızı daha da güçlendirdik. Bu güvenle, artan talebi karşılayarak, reel ekonomiye destek vermeye devam edeceğiz.



Türk Lirası kredilerde özel bankalar arasında liderliğimizi bilgi, tecrübe ve reel sektöre hakimiyetimizle koruyacağız.”