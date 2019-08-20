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    HaberlerEkonomiGaranti BBVA’nın yeni CEO’su Baştuğ
    20.08.2019 - 08:50

    Garanti BBVA’nın yeni CEO’su Baştuğ

    Garanti BBVA’nın Üst Yöneticiliğine (CEO) bankacılık ve finans alanında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip Recep Baştuğ getirildi.

    Garanti BBVA’nın yeni CEO’su Baştuğ

    Garanti BBVA’dan yapılan açıklamaya göre, Baştuğ, Garanti BBVA’nın yeni CEO’su oldu. Baştuğ, aynı zamanda BBVA Türkiye Ülke Müdürü görevine de atandı. Gerçekleşen değişiklik, ilgili makamların onayının ardından 1 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

    ‘Büyük heyecan’

    CEO ve Ülke Müdürü olarak atanan Recep Baştuğ, görevlendirmeyle ilgili, “Uzun yıllar görev aldığım, hem kişisel hem de  profesyonel anlamda kariyerime önemli katkılar sunan Garanti BBVA’ya dönmekten büyük heyecan duyuyorum. Aynı zamanda Fuat Erbil’in görevi süresince imza attığı başarılı çalışmaları sürdürme fırsatı bulacağım için çok mutluyum” ifadelerini  kullandı.   

    ‘Farklılaşma vizyonu’

    Dört yılı genel müdürlük olmak üzere bankadaki 22 yıllık başarılı  kariyerinin ardından emekli olacak Fuat Erbil ise, “Bankacılık alanında uzun yıllara dayanan ve kapsamlı kariyerimin ardından yeni bir yola girerken, Garanti BBVA’ya canı gönülden teşekkür ediyorum. Benim de yürekten inandığım, müşteri odaklılık ve dijitalleşme alanında farklılaşma vizyonuyla çağın olanaklarını  ülkeme sunmayı hedefleyen Garanti BBVA’nın topluma ve Türkiye ekonomisine sunduğu katkılardan ötürü gurur duyuyorum” değerlendirmesini yaptı.

    BBVA Grup CEO’su Onur Genç de, “Fuat Erbil ve Recep Baştuğ, Garanti BBVA’yı ülkenin en büyük ve en beğenilen finansal kurumlarından biri haline getiren yetkin insan kaynağını en iyi şekilde temsil ediyorlar. Fuat Erbil’e Garanti BBVA CEO’su olarak sunduğu katkılarından ötürü teşekkür ediyor, Recep Baştuğ’a ise yeni görevinde başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.                          

     

    E-5’te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kameradaE-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
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