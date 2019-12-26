BİST113.3290EURO6,590,03USD5,94-0,01ALTIN287,100,20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Garanti BBVA’ya Çin’den kaynak
    ABONE OL
    26.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Garanti BBVA’ya Çin’den kaynak

    Garanti BBVA’nın Çin Eximbank’tan sağladığı 300 milyon dolar tutarındaki kredi, Türk firmalarının Çin’den yapacakları ithalatların finansmanında kullanılacak.

    Garanti BBVA’ya Çin’den kaynak

    Garanti BBVA’dan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, Çin Eximbank’tan 300 milyon dolar tutarında 3 yıl vadeli kredi sağladı. İki banka arasındaki anlaşma kapsamında sağlanan kredi, Türk firmalarının Çin’den yapacakları ithalatların finansmanında kullanılacak.
    Dış ticarette müşterilerinin çözüm ortağı olarak hareket eden Garanti BBVA, uluslararası anlaşmalarla dış ticaretin finansmanında müşterilerine farklı çözümler sunuyor.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, şunları kaydetti: “Garanti BBVA, bu kredi anlaşmasıyla Çin işlemlerindeki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu.

    ‘Güvenin göstergesi’

    Çin Eximbank ile uzun yıllara dayanan güçlü bir ilişkimiz var. 2016’da imzaladığımız sözleşmeden sonra Çin Eximbank ile tekrar yüksek tutarlı bir krediye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşma, uluslararası piyasalarda bankamıza duyulan güçlü güvenin de bir göstergesi.
    Çin’de temsilcilik açan Türkiye’den ilk banka olarak Çin ile ilgili ciddi bir bilgi birikimimiz var. Çin ile işlem yapan firmaların Garanti’nin bu uzmanlığından faydalanmasını isteriz.

    Güçlü yurt dışı bağlantılarımızla dış ticaretin finansmanı konusunda müşterilerimize yeni çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

    Milliyet'te Gündem (26.12.2019)Milliyet'te Gündem (26.12.2019)
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    A101 aktüel 26 aralık 2019 | A101 aktüel katalog indirimli ürünler

    A101 aktüel 26 aralık 2019 | A101 aktüel katalog indirimli ürünler

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

    Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

    Sıradaki Haber