Garanti BBVA’ya yatırımcı ödülü

Garanti BBVA’dan yapılan açıklamaya göre, 3 bin 500’e yakın portföy yönetim şirketi ve aracı kurumdan 14 binden fazla profesyonelin oy verdiği ankette 4 ödül kazanan Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri, Avrupa çapında ise ilk 10 banka arasında yer alma başarısını gösterdi. Extel Surveys’in anketinde Garanti BBVA CFO’su Aydın Güler Yatırımcı İlişkileri alanında “Türkiye’nin En İyi CFO’su” kategorisinde 3’üncülüğü elde ederken, Yatırımcı İlişkileri Direktörü Handan Saygın, “Türkiye’nin En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli” ödülüne layık görüldü.



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Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, dünya çapında saygın bir araştırma şirketi olan Extel Surveys’in anketinde Türkiye’nin en iyi yatırımcı ilişkileri seçilmekten büyük onur duyduklarını belirterek, “Önümüzdeki dönemde de iletişimimizi aynı özenle, paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun her daim farkında olarak yürüteceğiz” diye konuştu.