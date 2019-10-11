Garanti Filo’da pişirici dönemi

1976 Adana doğumlu olan Pişirici, Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Pazarlama İletişimi Bölümü’nde tamamladı. 2001 yılında katıldığı Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Yeni görevine atanmadan önce, satış ve pazarlama birim müdürü olarak görev yapıyordu. Garanti Filo’da ise satış, pazarlama, kurumsal marka, ikinci el ve satın alma birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi. Pişirici, evli ve üç çocuk babası...