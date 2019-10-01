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    HaberlerEkonomiGarlara engelliler için turuncu masa
    01.10.2019 - 08:48 | | AA

    Garlara engelliler için turuncu masa

    Yüksek hızlı tren (YHT) setlerinin durduğu 15 gar ve istasyonlarda engelli ve özel durumu olan yolculara yardım amacıyla turuncu masa hizmeti sunulacak.

    Garlara engelliler için turuncu masa

    Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, TCDD Taşımacılık AŞ'ye ait YHT'lerin durduğu 15 gar ve istasyonlarda engelli, hareket kabiliyeti kısıtlı veya özel durumu olan yolculara yardım için 53 kişi ile 13 ay süreli turuncu masa hizmeti verilmesi için ihale açıldı.

    Söz konusu alıma ilişkin ihale, yerli isteklilerden teklif alınarak açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek. Tekliflerin, idareye 10 Ekim saat 14.30'a kadar ulaştırılması gerekiyor.

    Teklif edilen bedelin en az yüzde 3'ü oranında geçici teminat verilecek.

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