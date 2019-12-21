Gastronomik atak başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 yılı ‘Türk Mutfağı Yılı’ ilan edilecek. Dünyanın sayılı mutfakları arasında yer alan Türk mutfağının büyük bir tanıtım atağına gireceği 2020 ile yurt içinde pek çok destinasyon, yerli turistin yanı sıra yabancılarla da daha yakın etkileşimde olabilecek. Turizmciler bu kapsamda, tıpkı yurt dışında bazı ülkelerde uygulandığı gibi, sadece ‘yemek’ üzerine turların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyor.



Dünyada yemek için seyahat eden turistlerin harcama kapasitesi de oldukça yüksek. Dünya turizminde Fransa, İtalya ve İspanya gastronomi turizminden önemli bir pay alırken son yıllarda Uzak Doğu ülkelerine de yüksek talep oluşuyor.



Bakanlık, 2020 yılının ‘Türk Mutfağı Yılı’ olması için öncelikle belli bir ‘standart’ oluşturmayı hedefliyor. Bölgesine, şehrine göre, kaliteli üretimin, belli mutfak standartlarıyla sofralara gelmesi için şeflerle görüşülüyor.









Turlar başlıyor



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Antalya’da katıldığı bir kongrede, “Türkiye’nin lezzet haritasını çalışmamız lazım. Konaklama gelirimizin 10 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Gastronomi gelirimiz ise 5 milyar dolar. Bunun birbiriyle paralel olması lazım. Dernekleri, uzman aşçıları bir araya getireceğiz. Menüleri elden geçireceğiz. Aşamalı şekilde restoranlarda sunulmasını sağlayacağız” demişti.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartın, 2020’nin gastronomi turizmi yılı olarak, bu alanda eksik kalan pazarlama stratejisinin hızla hayata geçirileceğini söyledi. Türk mutfağının dünyada saygın ve değerli bir mutfak olduğunu kaydeden Kartın, “Tek yapılması gereken iyi bir pazarlama. Sadece plajları, büyük otelleri gösterirsek, pazarlamada orta sosyo-ekonomik gruptaki turiste hizmet eder hale geliyoruz. En güçlü yanımızdan biri mutfağımız. İmaj olarak çok eksik var. Döner imajı bizi geriye götürüyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın da desteğiyle uluslararası tanıtımda atak yapacağız. UNESCO’nun çeşitli listelerinde Gaziantep ve Hatay, son olarak da Afyon yer alıyor. 2020 için Kayseri, Adana, Bursa, Kastamonu kentlerimiz için hazırlıklar yapıyoruz. Tur paketlerimizi de oluşturacağız” diye konuştu.



Halkın katılımı



Mardin bölgesinde yöresel ürünlere, sürdürülebilir tarım çalışmalarına desteğiyle tanınan ünlü Şef Ebru Baykara Demir, turist alışkanlıklarının değiştiğine dikkat çekerken, gastronomi turizminin öne çıktığını söyledi. Dünyada birçok destinasyonun markalaşma yolunda olduğunu belirten Baykara Demir, “2020’nin Türk Mutfağı Yılı ilan edilmesinde turistlerin, Türkiye’yi tercihlerinde Türk mutfağını deneyimleme isteklerinin öncelikli hale gelmesinin etkisi yüksek. Yapılacak etkinlikler, organizasyonlar, çeşitli projeler düşünülerek zaten zengin bir mutfak kültürüne sahip bir ülkeyi deneyimlemesi için insanlara organize bir seçenek yaratmış oluyorsunuz. Bu, ülke ekonomisine çok büyük katkı ve önemli bir sirkülasyon yaratacaktır. Bunu hayata geçirirken tüm paydaşların en görevlendirilmesi, sorumlulukların bilincinde olunması gerekiyor. Bölge halkı, işletme, akademisyenlerin de yer alması çok önemli” dedi.



‘Gastronomi treni’ Toroslardan yola çıkıyor



Ömer Kartın, bazı ülkelerin modellerini de incelediklerini anlatırken, “Mesela Peru’nun tek elden tanıtım yapılan modeli çok önemliydi. Biz de tek elden güçlü bir tanıtıma hazırlanıyoruz. Bazı bölgelerde yemek yapımı, bazılarında sunum, bazılarında interaktif katılımla köylerde konaklama yapılabilir. 2020’de ‘gastronomi treni’ projemizi de hayata geçiriyoruz. Özel kiralanmış bir trenle vadilerde, yörük köylerinde durarak yemek tadımları, yürüyüşler, köylere ziyaretler gibi seçneklerle tam gün içinde endemik güzellikleri ve mutfakları tanıyabileceğiz. İlk başta yerli turistin daha yoğun talebi olacaktır, ardından daha fazla yabancı turist için yaymak istiyoruz” dedi.



Kartın ayrıca, bakanlık desteği ile dünyadaki 10 ayrı noktada tanıtımlar yapılacağını dile getirdi.





Ankara’da toplantı yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet’in başkanlığında geçtiğimiz günlerde Ankara’da sektör temsilcileriyle bir toplantı da yapıldı. Buna göre, Türk mutfağının envanterini çıkarmak, unutulmuş yemekleri ve yiyecekleri yeniden hayata geçirmek, yemek kültürünü ve coğrafi işaretli ürünlerin toplu olarak elde alınması amaçlanıyor.



‘Yüzde 50’si keşfe geliyor’



Sofitel İstanbul Taksim Genel Müdürü Soner Metin, İstanbul’un bu tanıtımda dünya hazinesi olarak öne çıktığını kaydederken, İstanbul’a yapılan ziyaretlerin yüzde 50’sinin bu değerleri keşif için yapıldığını söyledi. Metin, “Günümüzün yükselen trendi gastronomi alanında yapılan çalışmalar elimizi güçlendiriyor. 2020 yılının Türk Mutfak Yılı olarak ilan edilmesi turizm gelirlerini artırma hedefinde önemli bir araç olacak. İstanbul, bu kapsamda oluşacak turizm gelirinden önemli bir pay alacaktır” dedi.