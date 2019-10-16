Gayrimenkulde yatırım iştahı artıyor

Gayrimenkul yatırım fonları (GYF) sektörünün yönettiği toplam fon büyüklüğündeki artış devam ediyor. İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, gayrimenkul yatırım fonları sektörünün yönettiği toplam fonun 245 milyar lira olduğunu belirtirken, fon büyüklüğünün yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 42 yükseldiğini söyledi.



İş Portföy’ün gayrimenkul yatırım fonları çatısı altına giren, ‘İş Portföy Quasar GYF’nin tanıtımı Quasar İstanbul projesinde yapıldı.



196 birimi aldı



Toplantıda konuşan Eraslan, dolar bazında Türkiye’de son birkaç yılda gayrimenkul fiyatlarının düşüş gösterdiğini anlatırken, Türkiye’deki fırsatı gören yabancı fonların bu durumu değerlendirmek için sahaya indiğini dile getirdi. Eraslan, “245 milyar liralık fon büyüklüğünün 116 milyar TL’lik kısmını BES ve OKS fonları, 97 milyar TL kısmını ise yatırım fonları oluşturmaktadır. Geriye kalan büyüklük ise özel portföy yönetimi işinden sağlanmaktadır. 97 milyar TL’lik yatırım fonlarının içinde gayrimenkul ve girişim sermayesi fonlarının büyüklüğü de var. Yatırım fonları grubunda yer alan GYF’ler de ülkemizde önemli gelişim gösterdi. 2.5 yıllık geçmişi olan gayrimenkul yatırım fonlarının sayısı 34, büyüklüğü ise 5.5 milyar lira. Bizim gayrimenkul fonu pazarında payımız ise yüzde 30” dedi.

İş Portföy’ün gayrimenkul yatırım fonları çatısı altına giren ‘İş Portföy Quasar GYF’ hakkında bilgi veren Tevfik Eraslan, “Bu süreçte Quasar İstanbul’da yer alan rezidans ve ofisler için yatırım fırsatı oluştuğunda gayrimenkul yatırım fonlarımızın portföyüne katmaya karar verdik. Uluslararası iş ortaklarımızın deneyimi ve İş Portföy’ün profesyonel yönetimi ile belirlenen yüksek getiri potansiyeli taşıyan gayrimenkul seçenekleri sunuyoruz” ifadelerini kullandı.









İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Emrah Yücel ise yaklaşık 5 ay önce Quasar projesini portföylerine kattıklarını kaydetti.



İsviçreli Viatrans ve Meydanbey Ortak Girişimi tarafından gerçekleştirilen Quasar İstanbul, Mecidiyeköy’deki tarihi likör fabrikası arazisinde hayata geçirilmişti. Konut, home ofis ve ofislerin yer aldığı projede 257 bağımsız birimden 196’sını aldıklarını belirten Yücel, projedeki birimlerin değerinin 1.17 milyar lira olduğunu ifade etti. Projenin yeni dönem satışı için Aremas Gayrimenkul ve JLL ile anlaşma yapıldı.









‘Dünyadan büyük ilgi var’



JLL Sermaye Piyasaları ve Konut Yatırımları Direktörü Gün Gökkaya, Türkiye’nin gayrimenkul yatırımları açısından çok cazip bir noktada olduğunu ifade ederken, “Şu ana kadar yaptığımız temaslarda, geçen hafta Hong Kong’da katıldığımız zirvede Avrupalı yatırımcılardan ve Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki yatırımcılardan ilgi görüyoruz. Bunun dışında da Azerbaycan’da bu projeye ilgi olduğu konusunda görüşmelerimiz sürüyor” dedi.



Yüzde 5 peşinat ve 50 aya kadar fon bünyesinde vadelendirme olanağına sahip projede 1+1 daireler 647 bin dolar, 2+1 daireler 856 bin dolar, 3+1 daireler ise 1 milyon 820 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.