Gayrimenkulün yıldızlarına ödül

Sektöre dinamizm katan ve nitelikli kentleşmenin standartlarını belirlemede önemli bir rol üstlenen SotCA önceki gün RE360 Gayrimenkul Buluşması’nın ikinci gününde gerçekleştirildi. Sektörün tüm paydaşlarının katıldığı ve Demirören Medya yönetiminin hazır bulunduğu törende ‘imza projeler’ ödüllendirildi. 100’ü aşkın projenin başvurduğu yarışmada, sosyal sorumluluk projeleri, yerel yönetimlerin katılımı ve yeşilin öne çıktığı örnek yapıların ağırlıklı olarak başvuru yapması dikkat çekti.



5 kategoride...



Beş ana kategoride 30 ödül sunuldu. Hürriyet’in öncülüğünde Emlak Konut’un katkılarıyla ve EY Türkiye’nin stratejik ortaklığıyla gerçekleşen törene, RE360 katılımcılarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş, KONUTDER Başkanı Altan Elmas, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, GYODER Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin gibi iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

Yarışmada, Türkiye’nin önde gelen inşaat ve gayrimenkul projeleri, Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk ve World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan eş başkanlığında toplanan profesyoneller ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.



Hedef 750 milyar $



Törende Bakan Yardımcısı Fatma Varank, ekonominin en önemli aktörlerinden birinin gayrimenkul ve inşaat sektörü olduğunu dile getirdi. Türkiye’de yaklaşık 440 bin müteahhit olduğunu söyleyen Varank, “İnşaat ve bağlı sektörlerle birlikte yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlanıyor” dedi. Dünyada ilk 250 büyük firma içinde Türkiye’den 50’ye yakın şirketin bulunduğunu belirten Varank, “Küresel pazardaki uluslararası müteahhitlik hizmetleri büyüklüğü 500 milyar dolar seviyesinde. 2023’te 650 milyar dolara, 2030’larda ise 750 milyar dolara çıkacak” diye konuştu.



Kişibaşına düşen yeşil alan miktarını 9 metrekareden, 15 metrekareye yükseltmek için çalıştıklarını kaydeden Varank şöyle devam etti:

“İstanbul’un marka değerini daha da artırmak adına Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray ve İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri hayata geçirdik. Kıtaları birbirine bağladık ama aynı zamanda dünyayı da İstanbul’a bağladık.”







Şehirlerin çehresi değişiyor

Demirören Medya Gazetelerden Sorumlu Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu ise “Şehirlerin çehresi günden güne değişiyor. Bu noktada Sign of the City ve benzeri girişimlerin önemi çok büyük” dedi. 2019 yılı itibarıyla bulunduğumuz coğrafyanın koşulları ve küresel ekonomideki belirsizliklerin pek çok sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründeki ticari faaliyetlerde yavaşlamaya neden olduğunu belirten Kurtoğlu, “İnşaat sektörünün Türk ekonomisindeki kritik önemi nedeniyle bu yavaşlamadan tüm sektörler etkilendi. Bu yıl Alkaş tarafından düzenlenen RE360 Gayrimenkul Buluşmasıyla güçlerimizi birleştirdik. Böylelikle Sign of the City katılımcılarına bir ödülden öte uluslararası bir ortamda kendilerini tanıtma olanağı sunduk” dedi.