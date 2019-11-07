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    HaberlerEkonomi HaberleriGaziantep ihracatı tarih yazıyor
    07.11.2019 - 11:25 | | AA

    Gaziantep ihracatı tarih yazıyor

    Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli ticaret merkezi konumunda bulunan Gaziantep, ekim ayında 705 milyon 290 bin dolarlık ihracata ulaşarak, aylık dönemde ilk kez 700 milyon dolar seviyesini aştı.

    Gaziantep ihracatı tarih yazıyor

    AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2019 yılının Ekim ayı Gaziantep ihracatı için umut vadeden gelişmelere sahne oldu.

    Kentin ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artış göstererek, 705 milyon 290 bin dolar olarak kaydedildi. Kasım 2018-Ekim 2019 dönemini kapsayan 12 aylık dönemde bir önceki döneme göre yüzde 8,4 artışla 7 milyar 440 milyon 653 bin dolar ihracat gerçekleştiren Gaziantep, yılın 10 aylık döneminde ise 6 milyar 193 milyon 758 bin dolarlık ihracat geliri elde etti.

    Kentten en çok Orta Doğu ülkelerine ihracat yapılırken, ürün bazında ise başta halı olmak üzere tekstil grubu ilk sırada yer aldı.

    İthalatın ihracatı karşılama oranı yüzde 152

    GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep'in ihracat konusunda her geçen gün başarılı işlere imza attığını kaydetti.

    Kent açısından ekim ayının tarihi bir önem taşıdığını ifade eden Kileci, "Ekim 2019'da 705 milyon 290 bin dolarlık ihracatla Gaziantep aylık bazda ilk defa 700 milyon dolar seviyesini aştı." dedi.

    Gaziantep'te ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 152 olduğunu bildiren Kileci, şunları kaydetti:

    "İhracatçılarımız bizi yine gururlandırdı ve tarihimize yeni bir rekor daha ekledi. İhracatçı Birlikleri olarak şehrimizin ve bölgemizin içerisinde var olan ekonomik gelişim ve büyüme cevherinin günbegün açığa çıktığını görmek bizlerin çalışma şevkini artırıyor. Her ay programlarımızı geliştirerek, üzerine koyarak bu çalışkan halkın ihtiyaçlarına cevap vermeye ve onları doğru kanallara yönlendirmeye çalışıyoruz."

    İhracatı rekor seviyelere taşıyan firmalara verilen bir dizi teşvik, yardım ve kredilerin olduğunu anımsatan Kileci, "Önümüze bunca fırsat sunulurken üreticiler ve ihracatçılar olarak bizim durmak ve beklemek gibi bir lüksümüz yoktur. Ekonomide bir kaldıraç görevi gören ihracatı hakkıyla yapmalı ve değerlerimize değer katmalıyız." ifadelerini kullandı.

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