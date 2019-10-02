Gaziantep'in 9 aylık ihracatında yüzde 9 artış

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, eylül ayında cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Türkiye ihracatına Gaziantep'in katkısının yüzde 4,33 olduğunu vurguladı.

Kentte 9 aylık döneme bakıldığında iyi bir ihracat başarının yakalandığının görüldüğünü aktaran Yıldırım, "Gaziantep olarak ocak-eylül döneminde 5 milyar 487 milyon 836 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9'luk artışa tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, kentin ihracat potansiyelini daha da artırmak istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye eylül ayında geçen yılın eylül ayındaki güçlü performansın da üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar ihracat yaptı. Gaziantep'in bu performansa katkısı 659 milyon 859 bin dolar ile yüzde 4,33 oldu. Oysa potansiyelimiz bundan çok daha fazla. Ülke ihracatına yüzde 5'in üzerinde katkı sağlayabilecek potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli kullanmak, açığa çıkarmak için de var gücümüzle çalışıyoruz."

Ürettikçe, geliştikçe, ihracatı arttırdıkça Türkiye'nin yükseleceğine dikkati çeken GTO Başkanı Yıldırım, "Onca zorlu şarta, yanı başımızdaki savaşa, bölge olarak aldığımız kısıtlı desteklere rağmen yüzde 4'ün üzerinde katkı sağlıyorsak, potansiyelimizi tam olarak kullanabildiğimizde bunun yüzde 5'in üzerine çıkması içten bile değil." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, GTO Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ve İhracat Destek Ofisi ile ihracatçılara ve ihracatçı olmak isteyen KOBİ'lere eğitim ve danışmanlık hizmeti verildiğini de ifade etti.