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    HaberlerEkonomiGaziantep’te 2 milyon gurme var
    01.08.2019 - 08:40| Fehim Genç

    Gaziantep’te 2 milyon gurme var

    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, uluslararası alanda Gaziantep mutfağının tanıtılması için büyük çaba harcandığını belirterek, “Bu yıl gastromomi festivalinin ikincisini düzenleyeceğiz. Gaziantep’te gastronomi festivali yapmak çok da kolay değil. Şehrin nüfusu 2 milyon, 2 milyon gurme var. Herkesin ağzı laboratuar gibi. Herkes annesinin dolmasını istiyor” dedi.

    Gaziantep’te 2 milyon gurme var

    Gaziantep Valiliği’nin koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde 12-15 Eylül tarihlerinde organize edilecek 2. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) tanıtım toplantısı, İstanbul’da gerçekleştirildi.

    Baharat müzesi

    Şahin, Gaziantep mutfağı ve gastronomisinin sınırları aşarak dünyaya açılmayı fazlasıyla hak ettiğini belirterek, “Bu yılki festivalle, global vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda önemli bir adım daha atmış olacağız. Küresel bir oyuncu olmak istiyoruz. Stratejilerimizi çalıştık” dedi.

    Gaziantep’in kültürel bir hazine olduğunu vurgulayan Şahin, “Yalnızca kebap, lahmacun, baklavayı anlatmak için burada değiliz. Aynı zamanda bunu bir şehir kalkınması üzerinden hedeflerimizin ne olduğunu anlatmak için buradayız” dedi. Şahin, bundan sonraki hedeflerinin baharat müzesi ve tohum bankası kurmak olduğunu söyledi.

    Şehirler arası rekabet

    Amaçlarının kentsel rekabet olduğunu kaydeden Şahin, “Artık kentler yarışıyor. Ben Madrid Belediye Başkanı’nın dilinde konuşamazsam eğer, sürdürülebilir kalkınma üzerine, çevresel kalkınma üzerine, bu rekabeti yönetemeyiz. O yüzden bu kalkınma hedefiyle küresel bir oyuncu olmak istiyoruz. Bu kapsamda stratejilerimizi çalıştık. Daha buraya gelmeden bir ofis kurduk.  Toptan bir kalkınma modeli oluşturmak için buraya geldik. Bir Gaziantep modeli oluşturduk. Meksika bir biberle, İtalya pizzayla, Japonya suşiyle marka olmuş. Biberin, narın, üzümün en güzeli bizde. Bizim onca ürünümüz var, bunları bir an önce marka yapmalıyız” diye konuştu.

    UNESCO’da ağızlarını yaktık

    Gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’nda Türkiye’yi temsil eden ilk şehrin Gaziantep olduğunu söyleyen Şahin, “Bu da çok kolay olmadı. UNESCO’nun dilini öğrendik. Yemeklerin içine malzemesini nasıl koyduğunu göstermekle olmuyor. Bayram yemeği, düğün yemeği nedir, bunların hikayesi nedir? Bunları anlattık. Paris’te, UNESCO’nun ana binasında acımızla ağızlarını yaktık, Meksika biberinden eksiğimiz olmadığını gösterdik, en güzel baklavamızla ağızlarını lezzetlendirdik ve bunun üzerine de menengiç kahvesi sunduk. Ve 2 yıl sonunda başardık” ifadelerini kullandı.

    Gaziantep Valisi Davut Gül ise eşsiz mutfak kültürüyle bilinen Gaziantep’in, Uluslararası Gastronomi Festivali’yle dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler ile  yeme içme sektörünün ileri gelenlerinin, ziyaretçilere unutamayacakları bir gastronomi deneyimi yaşatacağını dile getirdi.

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