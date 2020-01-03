BİST113.684-1,94EURO6,670,20USD5,980,31ALTIN297,371,62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Geçen yıl kasımda Euro Bölgesi'nde şirket kredileri ivme kaybetti
    ABONE OL
    03.01.2020 - 13:27 | | AA

    Geçen yıl kasımda Euro Bölgesi'nde şirket kredileri ivme kaybetti

    Euro Bölgesi'nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler geçen yılın kasım ayında 2018'in aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı.

    Geçen yıl kasımda Euro Bölgesi'nde şirket kredileri ivme kaybetti

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2019'un kasım ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı. Buna göre geçen yılın kasım ayında finans dışı krediler 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak, Nisan 2018’den beri en düşük büyümesini sergiledi. Söz konusu krediler 2019'un ekiminde ise yüzde 3,8 artmıştı.

    Hane halkına verilen krediler ise geçen yıl kasım ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarken bir önceki aya göre değişmedi. 2019 Eylül'de geniş para arzı M3 ise yüzde 5,6 büyürken, analistlerin beklentisi olan yüzde 5,7’nin altında kaldı.

    Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

    Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

    Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

    Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

    Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

    Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

    Cezayir'e doğru yola çıktılar

    Cezayir'e doğru yola çıktılar

    Sıradaki Haber