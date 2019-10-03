Geçici işçiye 10 ay müjdesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplu iş sözleşmesinde geçici işçilerle alakalı verdikleri sözü hatırlatarak, “Hamdolsun sözümüzü tuttuk, geçici işçi kardeşlerimizin 2019 yılında çalışma sürelerini 9 ay 29 güne kadar uzattık. Emekçi kardeşlerimiz ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun” dedi.



‘İşçiyi ezdirmeyiz’



Bakan Selçuk, Antalya’da düzenlenen Türkiye Tarım İşçileri Sendikası Eğitim Toplantısı’nda, kamu işçisine 2019 yılı için enflasyon beklentisinin çok üzerinde bir oranda zam verdiklerini, işçileri hiçbir zaman ezmediklerini, ezdirmeyeceklerini kaydetti. Selçuk, şunları kaydetti:



“Bu çalışmalar güç birliği yapıldığı takdirde mümkün oluyor. Kendimizi sizinle daha güçlü hissediyor, çalışma hayatımızı sizinle daha ileri seviyelere taşıyoruz. Sizler bir sendikayı temsil etmekten önce emeği, alın terini, işçi hakkını temsil ediyorsunuz. Son zamanlarda terör örgütleri tarafından kasıtlı şekilde maalesef ormanlarımız yakılmakta. Burada, orman yangınlarına cansiperane bir çalışmayla müdahale eden işçilerimize, emekçilerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum.”









Koşulları iyileşti



Mevsimlik tarım işçilerinin koşullarını iyileştirmek ve çocuk işçiliğini önlemeye yönelik olarak Mevsimlik Tarım İşçileri Projesini uyguladıklarını anlatan Selçuk, proje kapsamında başarılı çalışmalar ortaya koyulduğunu ifade etti.



Sosyal güvenlik bilincinin artırılması, kayıtlı istihdamın desteklenmesi ve kayıt dışı istihdamla mücadele amacıyla kayıtlı istihdamın desteklenmesi projesi başlatıldığını aktaran Selçuk, şunları söyledi:



“Tarım sektöründeki istihdam imkanlarını, iş gücünün niteliğini, uyum yeteneğini ve katma değeri sürekli artıracak adımları atıyoruz.”



2 milyon sendikalı



“2009’da 1 Mayıs’ı işçilerimize ‘Emek ve Dayanışma Günü’ olarak ilan eden yine biz olduk” diyen Selçuk, askeri darbe sonucu oluşmuş sendikal mevzuatı, uluslararası standartlara uygun olarak yeniden düzenlediklerini ifade etti.



Sendikaya üyelikte e-Devlet Sistemi’ne geçerek sivil örgütlenme ve sendikalaşmayı kolaylaştırıcı önemli bir adım attıklarını anlatan Selçuk, “Bugün herhangi bir sendikaya üye olan yaklaşık 2 milyon işçi kardeşimiz var. Sendikalaşma oranı açısından da iyiye doğru gidişi görmek mümkün. 2013’te yüzde 9 olan işçilerin sendikalaşma oranı, bugün yüzde 14’e ulaştı” dedi.