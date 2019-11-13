Geçici personele 4C yolu göründü

Eski isimleri ile SSK çalışanları şimdiki adı ile 4A, Bağkur olanlar 4B, Emekli Sandığı’na bağlı olanlar da 4C olarak anılıyor. Devlet Memurları Kanunu’nda 4C’nin (geçici personelin) tanımı yapılıyor.

Şef ve solistler

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici işlerde, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle istihdam edilen yerli veya yabancı personel hakkında da düzenleme yapıldı. Kararnameyle, özel bilgi gerektiren işlerde geçici olarak çalışan personel, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun kadrolu işçileri tanımlayan 4A bendi yerine, geçici statüdeki 4C bendi kapsamıda istihdam edilecek. Düzenlemeyle, araştırma enstitüleri ve PTT gibi kurumlar ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nde geçici statüdeki porsonel de 4C’ye alınacak. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nde görev yapan sözleşmeli personelin içinde kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen şef ve solistlerin yanı sıra misafir sanatçılar da bulunuyor.

En az lise ve dengi okul mezunu

Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen misafir sanatçılardan ses ve saz sanatçılarının en az güzel sanatlar lisesi veya konservatuarın lise bölümünden mezun olmaları; dansçı, semazen, mehteran ve diğer sanatçıların ise en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmaları gerekiyor.

Özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde, yerli veya yabancı personel tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle istihdam edilebiliyor. Onlara iş sonu tazminatı ödenmiyor.