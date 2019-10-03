Gecikme zammı yüzde 2’ye indi

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2 oldu. Söz konusu oran, yüzde 2,5 olarak uygulanıyordu. Düzenleme devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi ödeme kalemlerini kapsıyor.