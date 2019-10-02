Geleceğe yatırıma devam

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Ülkemiz büyümeye, gelişmeye devam edecek. Türkiye’ye inanıyoruz. Teknolojiye 2018’de 200 milyon dolar gibi büyük bir yatırım gerçekleştirdik ve bu sene de 200 milyon dolar daha yatırım yapıyoruz” dedi.Müşterilerine geleceğin bankacılık deneyimini yaşatmak üzere başlatılan “Yeni Nesil Akbank” programı kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Binbaşgil, teknolojinin tüm sektörlerde çok büyük bir değişim fırsatı oluşturduğunu ve müşteri ihtiyaçlarının ve kullanım alışkanlıklarının da hızlı bir dönüşümden geçtiğini söyledi.



‘Sınırları aştık’



Bankanın bu alanda önemli yatırımlar yaptığını belirten Binbaşgil, “Biz de teknoloji ve insan kaynağımıza önemli yatırımlar yapıyor, geleceğin bankacılığını müşterilerimize bugünden sunuyoruz. ‘Yeni Nesil Akbank’ programı kapsamında şubelerimiz ile başlattığımız dönüşüm bugün müşterilerimizle temas ettiğimiz tüm noktalara yayılıyor” dedi.



Dönüşümü, sadece şubeler ya da mobil bankacılık değil bankanın bütününü kapsayan bütünsel bir bakışla ele aldıklarını belirten Hakan Binbaşgil, şöyle konuştu:



“Çağrı Merkezi ve ATM’lerimizde de aynı dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Diyalog Bankacılığı, Chatbot gibi teknolojilere yatırımımız da devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda, bu bütünsel bakış sayesinde Euromoney tarafından ‘Dünyanın En İyi Dijital Bankası’ seçildik. Sektöre getirdiği yenilikler, sağlam finansalları, teknolojik alt yapısı ve nitelikli insan kaynağıyla Akbank, artık sınırlarını aşan global bir marka.”











‘Hayatın bir parçası’



Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce de deneyim tasarımının arkasına yerleştirdikleri akıl ile müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunduklarını söyledi. Yüce, “Müşterileri ile deneyimsel bağ kuran markalar hayatta kalabilecek. Biz de müşterilerimizin günlük hayatlarında yer alıp, hayatlarının bir parçası olmayı hedefliyoruz” dedi.



“Müşterilerimizin servislerimizi deneyimlemekten keyif aldıkları ve tutarlı olduğumuz bir deneyimi amaçlıyoruz. Kendilerini özel hissettirdiğimiz, kişiselleştirmenin öne çıktığı bir deneyim” diyen Yüce, şöyle konuştu: “İhtiyaç kredilerimizin % 70’ini şube dışı kanallardan kullandırıyoruz. Kredi kartı satışının yarısından fazlasını yine şube dışı kanallar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Vizyonumuzu geleceğin bankasını yaratmak üzerine kurguluyoruz.”



Kültürel değişim başladı



Binbaşgil, sadece iş birlikleri ve hayata geçirdikleri projelerle değil bankada gerçekleştirdikleri kültürel dönüşümle de rekabet avantajı oluşturduklarını belirterek, şöyle devam etti:



“Tasarım alanında önemli adımlar atarak banka içinde bu kültürü oluşturduk ve günlük çalışma disiplinimizin bir parçası haline getirdik. Banka içinde kurduğumuz tasarım stüdyosu ile tasarladığımız deneyimleri çok hızlı bir şekilde test edebiliyor, sonuçlara göre anlık değiştirebiliyor ve müşterilerimize daha hızlı ulaştırabiliyoruz. Tasarım stüdyomuz sayesinde tüm kanallarımızda hem müşterilerimize hem de çalışma arkadaşlarımıza aynı kalitede deneyim yaşatıyoruz. Yenilikçi yapımız ile geçtiğimiz günlerde yine bir ilke imza attık.



Türkiye’nin ilk banka iştiraki olan e-para şirketimiz AkÖde’nin ürünü Tosla, gençlerimize yönelik heyecan verici, yenilikçi bir uygulama. Günlük bankacılık işlemlerinin hızlı ve eğlenceli bir şekilde, sosyalleşerek yapılmasına olanak sağlayan Tosla’ya özellikle gençler büyük ilgi gösterdi.”



‘İlham veriyoruz’



Türkiye ekonomisinin de büyüme devam edeceğini dile getiren Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Ülkemiz büyümeye, gelişmeye devam edecek. Türkiye’ye inanıyoruz. Teknolojiye 2018’de 200 milyon dolar gibi büyük bir yatırım gerçekleştirdik ve bu sene de 200 milyon dolar daha yatırım yapıyoruz. Bankacılığa yeni yaklaşımlar getirmek, yeni teknolojilerle hizmet kalitemizi geliştirmek için yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Özellikle tasarım ve müşteri deneyimi konularında sadece bankacılık sektörüne değil, tüm sektörlere ilham vererek değer katmaya devam edeceğiz” dedi.