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    HaberlerEkonomiGeleceğin şehirleri ilham alacak
    27.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Geleceğin şehirleri ilham alacak

    ‘Yaratıcı ve İlham Veren Kentler’ temalı Archisections Ulusal Fikir Yarışması, bu yıl ikincisi gerçekleştirilirken Türkiye’de ve Türkiye vatandaşı olup yurt dışındaki üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim gören tüm üniversite öğrencileri başvuru yapabilecek.

    Geleceğin şehirleri ilham alacak

    Mimarlık, iç mimarlık /iç mimarlık ve çevre tasarımı, şehir ve bölge planlama ve peyzaj mimarlığı bölümlerinde öğrenim gören tüm öğrencilerinin katılabileceği yarışma ardından sergiler de yapılacak.

    Son katılım tarihi 30 Kasım olan yarışmanın sonuçları 6 Aralık tarihinde ilan edilecek. Ödül sponsorunun İznik Belediyesi olduğu yarışmada birincilik ödülü 4 bin lira, ikincilik ödülü 3 bin lira, üçüncülük ödülü 2 bin lira, beş adet eşdeğer mansiyon ödülü ise bin lira olmak üzere İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta tarafından sunulacak.

    Staj ödülü var

    Yarışmanın birincisi aynı zamanda Tabanlıoğlu Mimarlık bünyesinde staj hakkı da kazanacak. Yarışmanın ikincilik ve üçüncülük ödülü sahipleri ise Mimarlar ve Han Tümertekin stajı elde edecek.

    Geleceğin şehirleri ilham alacak

    Yarışma sonuçlarının açıklanması ardından eserlerin çeşitli sergilerle kamuoyuna tanıtımı da yapılacak. Yarışmanın ilk sergisi 10 Aralık tarihinde Alkaş tarafından düzenlenen ve gayrimenkul sektörünü bir araya getiren RE360 buluşmasında yapılacak. Yine İznik Belediyesi, İstanbul Teknik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, İstanbul Kültür, Özyeğin ve Yeditepe üniversitelerinde de sergiler düzenlenecek.

    İlham veren kentler

    Yarışmanın seçici kurulu ise Türkiye’nin önemli mimarları ve akademisyenlerini buluşturuyor. Jüride Yüksek Mimar Sevinç Ormancı başkanlığında, Mimar Murat Tabanlıoğlu, Yüksek Mimar Han Tümertekin, Prof. Dr. Murat Gül, Prof. Dr. Nüket Güz, Doç. Dr. Ece Ceylan Baba gibi isimler var.

    Sevinç Ormancı, katılımcılardan gündelik hayata dair sunulan dinamiklerden, kentsel biçimleniş stratejilerine varana kadar farklı ölçeklerde, düşünen, harekete geçen bireylere ve gruplara ilham verebilen kentlere yönelik öneriler beklendiğini söyledi.

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