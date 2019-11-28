‘Gelir adaleti barış getirir’

Çeşitli ülkelerin üst düzey yetkililerinin fikirlerini paylaştığı zirvede; özellikle dünya barışı, adaletli gelir paylaşımı ve iklim konusunun ülkelerin uzun süre gündeminde olacağı vurgulandı.



Zirveyi düzenleyen Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil, açılış konuşmasında dünyanın genelinde ekonomik ve siyasi problemlerin yaşandığını kaydederken, yeni dünya düzeni ve toplumsallığa ilişkin fikirler üretmek adına zirvenin etkili olmasını hedeflediklerini söyledi.



Türkiye AB’de olmalı



Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, zirvedeki protokol konuşmalarından birini gerçekleştirdi. Zapatero, dünyada güvenlik ve huzur için Ortadoğu’daki istikrar sorununun çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.



Bölgede Türkiye’nin çok önemli bir güç olduğunu vurgulayan Zapatero, Türkiye’nin mutlaka Avrupa Birliği’nde (AB) olması gerektiğini kaydetti. Zapatero, şunları söyledi:



“Türkiye’nin Doğu ile Batı’yı bir araya getirme kapasitesi çok yüksek. Daha iyi bir Avrupa için harika olurdu. Ben hep bunu savundum. Türkiye’ye, Türk iş insanlarına, sivil toplum örgütlerine, yöneticilere tekrar tekrar Avrupa’ya yaklaşma çağrısı yapıyorum. Bu Avrupa için de çok önemli. Yeni bir düzen diyorsak, istikrar ve barış şart. Bu asla iş birliği yapılmadan olmaz.”



Sosyal eşitsizlik



Zapatero, dünyanın pek çok noktasında çatışmalar, olaylar yaşandığına dikkat çekerken, “Bunun nedeni dünyadaki eşitsizlik, adaletsizlik. Dünya düzenini sağlamak için bu sosyal eşitsizliğin ortadan kaldırılması, toplumsal adaletin sağlanması gerekiyor. Zenginliğin adaletsiz dağılımına karşı birlikte mücadele etmeliyiz” diye konuştu.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bu yıl zirvenin temasında ‘insan odaklı değişimin’ vurguladığını belirterek, zirve boyunca konunun her boyutu ile tartışılıp çözümler ortaya konulacak bir ekosistem oluşturulacağını dile getirdi. Gülle, şöyle konuştu:



Ticarette yeni boyut



“Küresel şartların geldiği nokta; artık bizlerin daha fazla dayanışma içerisinde hareket etmesini, başkalarının değil, kendi ajandamızı oluşturmamızın gerekliliğini öne çıkartıyor. Bilhassa küresel ticarette dijitalleşme ve lojistiğin yeni bir boyuta geçtiği bir dönemde yaşıyoruz. Çin’in başlatmış olduğu ‘1 Kuşak 1 Yol’ projesi, Avrasya bölgesini ve bilhassa Türkiye’yi coğrafi anlamda küresel ticaretin en önemli odak noktalarından biri haline getiriyor” dedi.

‘Doğu Akdeniz’de haklarımız istismar ediliyor’



KKTC Başbakanı Ersin Tatar, dünya liderlerinin, güçlü ülkelerin barış ve istikrar konusunda daha anlayışlı ve özenli davranmasıyla, adil bir dünyanın mümkün olacağını ifade etti. Kıbrıs’ın kaynaklarının da Güney ve Kuzey arasında eşit bölüşülmesi gerektiğini belirten Tatar, şunları söyledi:



“Tarihi ve siyasi sebeplerle Güney Kıbrıs tanındığından, devam eden anlaşmalara, denge kurma gayretlerine ve yeni kaynakların dağıtımındaki çabalara rağmen bu kaynaklar Rumlar tarafından istismar ediliyor. Bu faaliyetleri birlikte organize etmek için Kıbrıslı Türklerin bir komitesi olmalı. Ama komşumuz, güçlü devletlerin desteği ile bunu reddediyor. Doğu Akdeniz’de bizim haklarımız istismar ediliyor. Barış ve istikrar için bizim bu gerçeklerin kabulüne ihtiyacımız var” dedi.



3 saatlik uçuş mesafesinde120 ülke var

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, “İstanbul’a 3 saat mesafede 60’tan fazla başkent, 120’den fazla ülke var. Böylesine stratejik bir lokasyona sahip olmak bizim için büyük şans. Bu avantajdan ötürü İstanbul, kültürler arasında bir köprü olmaya devam edecek” dedi.



Samsunlu, “Dünyada seyahat eden 4 milyar yolcu var ve 20 yıl sonra 8 milyar olacak. 20 bin uçak yolcu taşıyor, 20 sene sonra 40 bin uçak taşıyacak. Bu kadar büyümeyi yeni yatırımlarla kaldırabiliriz” dedi.