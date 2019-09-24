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    HaberlerEkonomiGelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara
    24.09.2019 - 11:29 | | AA

    Gelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara

    Türkiye'de geçen yıl gelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara olurken, bu dönemde gelir dağılımında en hızlı iyileşme Ortadoğu Anadolu bölgesinde kaydedildi.

    Gelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara

    AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması verilerinden derlediği bilgiye göre, 2018'de gelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara bölgesi olarak kayıtlara geçerken, bir önceki yıla göre gelir dağılımı en hızlı düzelen bölge ise Ortadoğu Anadolu bölgesi oldu.

    Bir ülkede milli gelir dağılımının eşit olup olmadığını ölçmeye yarayan ve sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1'e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden gini katsayısına göre, 2018'de gelir dağılımı en adil bölge 0,334 gini katsayısı ile Doğu Marmara olarak kayıtlara geçti. Bu bölgeyi 0,335 gini katsayısı ile Doğu Karadeniz, 0,341 gini katsayısı ile Orta Anadolu ve Batı Karadeniz izledi.

    İstanbul bölgesi ise aynı dönemde 0,444'lik gini katsayısıyla gelir dağılımındaki en adaletsiz bölge olurken, Türkiye'nin 0,408 olan gini katsayısının üzerinde olan tek bölge olarak belirlendi. İstanbul'u Batı Marmara ve Akdeniz bölgeleri takip etti.

    3 bölgede iyileşme gözlendi

    Geçen yıl bir önceki yıla göre 3 bölgenin gelir dağılımında iyileşme olurken, 9 bölgenin ise gelir dağılımında bozulma meydana geldi.

    2018'de 2017'ye göre gini katsayısı yüzde 4,1 azalışla 0,369'dan 0,354'e gerileyen Ortadoğu Anadolu bölgesi gelir adaletsizliğinin en hızlı düzeldiği bölge olarak kayıtlara geçti.

    Aynı dönemde gelir dağılımı en fazla bozulan bölge ise gini katsayısı yüzde 6,8 artışla 0,346'ya yükselen Kuzeydoğu Anadolu bölgesi oldu.

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