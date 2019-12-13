Albayrak, “Ekonomideki kırılganlıklarımızı azaltmak, ekonomiyi daha istikrarlı kılmak ve sürdürülebilir yüksek büyüme seviyelerine ulaştırmak bizim için en büyük ödev. Sadece yüksek büyüme rakamlarını elde etmek değil, aynı zamanda bunun sağlıklı, sürdürülebilir olması ve gelirin adil paylaşımı en önemli amacımız. Bugüne kadar milli gelirimizi yükseltmenin yanı sıra yoksullukla mücadelede de önemli ilerleme kaydettik” dedi. 100 bin konut için başvuruların 15 Aralık’ta başlayacağını açıklayan Albayrak, “Vatandaşlarımızın 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak” dedi.

1.5 milyon dönüşüm

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “81 ilimizde acil öncelikli dediğimiz 1.5 milyon konutun dönüşümünü başlattık ve bu çerçevede her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz. Bu konutların yüzde 15’ini Bakanlığımız TOKİ eliyle yapacak, kalan konutları da belediyelerimize ve özel sektörümüze destek olmak suretiyle gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Kimler başvurabilir?

Konut projesine başvuracaklardan şu şartların arandığı belirtildi:

- T.C. vatandaşı olması.

- Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması.

- TOKİ’den konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması.

- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması.

- Başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olması.

- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5 bin 500 TL olması.