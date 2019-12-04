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    04.12.2019 - 08:05 |

    Gelişmekte olan piyasalara sermaye girişi azaldı

    Gelişmekte olan piyasalara sermaye girişi kasım ayında azaldı.

    Gelişmekte olan piyasalara sermaye girişi azaldı

    Uluslararası Finans Enstitüsü verilerine göre Kasım ayında gelişmekte olan piyasalara sermaye girişi Ekim ayındaki 24,9 milyar dolardan 20,3 milyar dolara düştü.

    Kasım'da sona eren 12 ayda gelişmekte olan piyasalara sermaye girişi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 261,3 milyar dolara yükseldi. Ancak sermaye girişi 2017'deki seviyenin 90 milyar dolar altında kaldı.

    Çin dışındaki gelişmekte olan piyasa hisse senetlerine Kasım ayında 3,9 milyar dolar sermaye girişi olurken, gelişmekte olan piyasa borçlanma kağıtlarına sermaye girişi 15,9 milyar dolara ulaştı.

      Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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