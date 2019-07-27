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    HaberlerEkonomiGemi boyalarının temel gereklilikleri düzenlendi
    27.07.2019 - 10:48| AA

    Gemi boyalarının temel gereklilikleri düzenlendi

    Gemi karinalarındaki organik kirlenmeyi önleyici sistemlerde kullanılan bileşiklerin, insan sağlığı ve deniz çevresi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya ve ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeye gidildi.

    Gemi boyalarının temel gereklilikleri düzenlendi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "Gemi Boya Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Yönetmelikle, gemilerin karinalarında organik kirlenmeyi önleyici sistemlerde kullanılan bileşiklerin insan sağlığı ve deniz çevresi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya, ortadan kaldırmaya ve gemilerin bazı bölümlerinin koruyucu kaplamalarına ilişkin temel gereklilikler tespit edildi.

    Düzenlemede, organik tutunma önleyici sistemlerin genel esasları, denetim ve belgelendirme şartları, koruyucu kaplamaların ve boyaların temel gerekleri de yer aldı.

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