Gemi ve yat sektörünün kasım ihracatına Yalova, İstanbul ve Bursa etkisi

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, dalgalı bir seyir izleyen gemi ve yat sektörünün dış satımı, ocakta yüzde 116, şubatta yüzde 35, martta yüzde 25, nisanda yüzde 168 artmış, mayısta yüzde 59, haziranda yüzde 60 ve temmuzda yüzde 40 gerilemişti.

Ağustosta yüzde 15 artış gerçekleştiren sektörün ihracatı eylül ayında yine düşüşe geçmiş ve eylülde yüzde 30 ve ekimde ise yüzde 67 gerilemişti.

Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 447 artışla 162 milyon 195 bin dolarlık dış satıma imza atan gemi ve yat sektörü, bu ay Türkiye'nin en fazla ihracat artış oranına imza attı.

En fazla katkıyı Yalova ve İstanbul verdi

Geçen yılın kasım ayında hiç ihracat yapamayan Yalova, bu yılın aynı ayında 78 milyon 671 bin dolarlık ihracata imza attı.

Bu yılın ocak-kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 27 artışla 330 milyon 620 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren Yalova, bu sektörde 11 ayda en çok ihracat yapan ikinci il oldu.

Yalova'nın gerçekleştirdiği ihracatla kasım ayında ilk sırada yer aldığı sektörde, en fazla dış satım yapan ikinci il ise İstanbul oldu.

Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 188 artışla 70 milyon 200 bin dolarlık ihracata imza atan İstanbul, yılın 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalış ve 409 milyon 391 bin dolarla en çok ihracat gerçekleştiren il oldu.

Bursa'dan kasımda yüzde 628 artış

Gemi ve yat sektöründe geçen ay en çok artış oranına imza atan il de Bursa oldu.

Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 628 artışla 9 milyon 413 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren Bursa, yılın 11 ayında yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 yükselişle 31 milyon 907 bin dolarlık ihracata imza attı.

11 ayda en fazla ihracat oranı artışını İzmir gerçekleştirdi

Kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 düşüşle 2 milyon 546 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren İzmir, yılın 11 ayında en çok ihracat oranını yakalayan il oldu.

Geçen yılın ocak-kasım döneminde 29 milyon 835 bin dolarlık ihracat yapan İzmir, bu yılın aynı döneminde yüzde 269 artışla 110 milyon 222 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

İzmir, bu ihracat rakamıyla sektörün 11 ayında en çok ihracat yapan üçüncü ili oldu.