Gemilerin yeni rotası Uzak Doğu

Ocak-temmuzda geçen yıl sadece 51 bin dolar ihracatın yapıldığı Hong Kong’a bu yılın aynı döneminde yüzde 68 bin 454’lük artışla 35 milyon 551 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Hong Kong, bu rakamla yılın 7 ayında sektörde en çok ihracat yapılan 6’ncı bölge olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl ocak-temmuzda sadece 92 bin dolar dış satımın yapıldığı Singapur’a bu yılın 7 ayında yüzde 32 bin 776’lık yükselişle 30 milyon 233 bin dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yılın 7 ayında 234 bin dolar ihracatın gerçekleştirildiği Japonya’ya ise bu yıl yüzde 5 bin 875’lik artışla 13 milyon 996 bin dolarlık dış satım yapıldı. Sektör en çok ihracatı 146.7 milyon dolarla Norveç’e yaptı.