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    HaberlerEkonomiGenç girişimcileri ABD’ye gönderiyor
    26.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Genç girişimcileri ABD’ye gönderiyor

    Türkiye İş Bankası, girişimci gençleri desteklemek için Türkiye Girişimcilik Vakfı (Girvak) ile işbirliği yapıyor.

    Genç girişimcileri ABD’ye gönderiyor

    İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, girişimcileri desteklemeyi Türkiye için değer yaratan görev olarak gördüklerini söyledi.

    Somut destek

    Sezen, “Dijital çağda değişim ve dönüşümün önemli bir parçası olarak gördüğümüz girişimcilere verdiğimiz kesintisiz desteğin en somut örneği Workup programı. Ana destekçisi olduğumuz Workup altında yaklaşık 3 yıldır, girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmeleri ve işlerini büyütmeleri için eğitim ve mentorluk içeren uzun soluklu bir program yürütüyoruz” dedi.

    Sezen, “İş Bankası olarak bu kapsamda insana yatırım yapma, topluma geri verme konularında iki kurumun ilkelerinin, anlayışlarının örtüştüğünü gördük ve girişimcilik faaliyetlerimizin kapsama alanını genişletmek amacıyla Girvak ile bir araya geldik” şeklinde konuştu.

    ABD yolcusu

    Yalçın Sezen, “En son yaptığımız açılımla Workup girişimleri ve mezunları arasından seçilen 3 girişimimiz ABDye, Silikon Vadisine giderek, oradaki pazarlarda yer edinebilmek için kendi sektörlerindeki potansiyel müşteri ve yatırımcılardan oluşan şirketlere iş fikirlerini sunarak işbirliği zemini arayacak” diye konuştu.

    Girvak Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra da, 2014 yılından beri Türkiye’de girişimcilik kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

    113 bin başvuru

    Girvak Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Afra, “Girişimcilik, kalkınma için çok önemli bir kaldıraç. Son 10 yılda artan girişimcilerin istihdam ve büyüme için önemli bir araç olduklarını görüyoruz. Bu yıl 113 bin başvuru almış bir vakıf olarak, küresel bir dönüşüme ayak uydurmamızı sağlayacak yeni bir kültürün tohumlarını atıyoruz. Hedeflerimiz uzun odaklı. Bu kültürü geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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