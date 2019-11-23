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    HaberlerEkonomi HaberleriGençler 13 Aralık’taki hackathona hazırlanıyor
    23.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Gençler 13 Aralık’taki hackathona hazırlanıyor

    VakıfBank, gençleri kod yazmaya davet ediyor. ‘Hack to the Future’ temasıyla gerçekleştirilecek hackathon için başvurular 30 Kasım’a kadar sürecek. Yarışma ise 13-15 Aralık’ta VakıfBank’ın bu yıl hizmete aldığı Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

    VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Gençler geleceği yazacak, biz ilgiyle izleyeceğiz. Onların yeteneğine güveniyoruz” dedi. Üstünsalih konuyla ilgili olarak, “Teknolojiyle ilgili anahtar kelimemiz değişim. Teknolojiden, hayatımızda bir şeyleri değiştirmesini bekliyoruz. Teknoloji yaklaşımımız gereği, Türkiye ve dünyadaki en iyi bankacılık uygulamalarını müşterilerimize sunarken, sektörde ilk olan uygulamaları da geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

    Yakın takip

    Blokzincir, açık bankacılık, yapay zekâ, robotik yazılım gibi kavramların bankacılık uygulamalarında çok hızlı bir şekilde konumlandığına dikkat çeken Üstünsalih, tüm bu gelişmeleri yakından takip ettiklerinin de altını çizdi. 

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