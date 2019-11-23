Gençler 13 Aralık’taki hackathona hazırlanıyor

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Gençler geleceği yazacak, biz ilgiyle izleyeceğiz. Onların yeteneğine güveniyoruz” dedi. Üstünsalih konuyla ilgili olarak, “Teknolojiyle ilgili anahtar kelimemiz değişim. Teknolojiden, hayatımızda bir şeyleri değiştirmesini bekliyoruz. Teknoloji yaklaşımımız gereği, Türkiye ve dünyadaki en iyi bankacılık uygulamalarını müşterilerimize sunarken, sektörde ilk olan uygulamaları da geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Yakın takip



Blokzincir, açık bankacılık, yapay zekâ, robotik yazılım gibi kavramların bankacılık uygulamalarında çok hızlı bir şekilde konumlandığına dikkat çeken Üstünsalih, tüm bu gelişmeleri yakından takip ettiklerinin de altını çizdi.