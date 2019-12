Gençler geleceği VakıfBank’la yazıyor

Geleceği gençlerle birlikte kodlamaya hazır olduklarına dikkat çeken VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Gençler geleceği yazacak, biz ilgiyle izleyeceğiz. Onların yeteneğine güveniyoruz” dedi.

Çağı yakalamak ve değişimi yönetmek amacıyla dijital dünyada birçok yeniliğe imza atan VakıfBank, şimdi de gençlerle geleceğe yön vermeye hazırlanıyor. Kamu bankaları arasında bir ilk olan ‘Hack to the Future’ isimli hackathon ile VakıfBank, gençleri sınırlarını zorlamaya davet ediyor.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih konuyla ilgili olarak, “Teknolojiyle ilgili anahtar kelimemiz ‘değişim’. Teknolojiden, hayatımızda bir şeyleri değiştirmesini bekliyoruz. Teknoloji yaklaşımımız gereği, Türkiye ve dünyadaki en iyi bankacılık uygulamalarını müşterilerimize sunarken, sektörde ilk olan uygulamaları da geliştirmeye devam ediyoruz” dedi. Blokzincir, açık bankacılık, yapay zekâ, robotik yazılım gibi kavramların bankacılık uygulamalarında çok hızlı bir şekilde konumlandığına dikkat çeken Üstünsalih, VakıfBank olarak tüm bu gelişmeleri yakından takip ettiklerinin de altını çizdi. Üstünsalih, teknolojiyle iç içe bu süreçte çağı en iyi anlamlandıranların gençler olduğuna vurgu yaparak, “Onların genç bakışının, dinamik ve yenilikçi fikirlerinin bize yol gösterici olacağı düşüncesiyle ‘Hack to the Future’ adını verdiğimiz bir hackathon düzenliyoruz. Gençler geleceği yazacak, biz ilgiyle izleyeceğiz. Onların yeteneğine güveniyoruz” diye konuştu.

Çağımızın ana dili ‘kodlama’

Bankacılık alanında teknolojik gelişmelerin önemine dikkat çeken Üstünsalih, dijital değişimin en temel amacının, müşteriler için hızlı, kolay ve güvenli bir bankacılık deneyimi sağlamak olduğunu söyledi. Üstünsalih, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bu nedenle iş yapış şeklimizi, iş süreçlerimizi her gün daha iyiye götürüyoruz. VakıfBank olarak yeniçağın gücünün bilinciyle hareket ediyor, dijital altyapımızı güçlendirirken teknolojik verileri analiz edip gereksinimlere en uygun ölçüde cevap veriyoruz. Etkinliğimizi artırmak için iş süreçlerimizin dönüşümünün yanında yeni ürün ve süreçlerle destek veriyoruz. Dijitalleşmeyi bir süreç, yetkinlik ya da ‘bizim de olsun’ diyerek yapmıyoruz. Dijitalleşme ve müşteriyi merkeze alarak ilerliyoruz. Müşteriye yakınlaşarak rekabet avantajı sağlamakta kararlıyız. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve sektörümüzü dinlediğimiz gibi gençlere de kulak veriyoruz. Yeni hayata geçirilen Ar-Ge Merkezimiz ve birçok dijital ürünümüzle sektörde yeniliklerin öncüsü olarak ‘Hack to the Future’ ile gençleri kod yazmaya davet ediyoruz. Onların geliştirecekleri projeleri bankacılık ürün ve hizmetlerine dönüştüreceğiz.”

Uzmanlar mücadeleyi değerlendirecek

‘Hack to the Future’un jürisinde ise alanında deneyimli isimler yer alıyor. Bilgi ve bilişim teknolojileri, ödeme sistemleri, dijital çözümler, finans ile stratejik pazarlama gibi alanlarda uzman Prof. Dr. Esra Gençtürk, Celal Cündoğlu, Kıvanç Emiroğlu, Yılmaz Sonışık, VakıfBank Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel İşlemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Recep Zafer, VakıfBank İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Uğur Bilgin, VakıfBank Dijital Bankacılık, Ödeme Sistemleri ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, bu kıyasıya mücadeleyi değerlendirmek üzere bir araya geliyor.

Son başvuru tarihi 30 Kasım Cumartesi olan hackathon’a gençler, hacktothefuture.com.tr adresinden başvuruda bulunabiliyor. Jüri ön elemesinin ardından 13-15 Aralık günlerinde VakıfBank Ar-Ge merkezinde düzenlenecek etkinlikte katılımcılar 48 saat boyunca projelerini hazırlamak için yarışacak. Yarışma sonunda kazananlara toplam 60 bin TL para ödülü verilecek.