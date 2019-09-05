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    HaberlerEkonomiGençler iş hayatına Turkcell’le başlıyor
    05.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Gençler iş hayatına Turkcell’le başlıyor

    Seçkin üniversitelerden yeni mezun, nitelikli genç yetenekler, Turkcell çatısı altında profesyonel hayata adım atıyor. Bir kariyer koçluğu sistemi sunan GNÇYTNK aşamalarını tamamlayan 152 aday, Turkcell’de işe başladı

    Gençler iş hayatına Turkcell’le başlıyor

    İşe alınan gençler, Turkcell Akademi’nin yurtiçinde ve yurtdışında seçkin eğitim kurumları ve Ericsson, Cisco, Nokia, HP gibi teknoloji şirketleriyle birlikte hazırladığı 2 modülden oluşan eğitim programına başladı.

    Eğitimler sürüyor

    Şirkete değer katan liderlerin deneyimlerinin paylaşıldığı eğitim programı müşteri odaklı inovasyon eğitimleri, atölye ve saha çalışmaları ile devam edecek. Turkcell İnsan Kaynakları Direktörü Hasan Kaya, şöyle konuştu:

    “Turkcell olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz GNÇYTNK programıyla ülkemizin en yetenekli gençlerini istihdam ediyoruz. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak işe alım süreçlerimizi de dijitalleştirdik. Bu kapsamda GNÇYTNK olarak Turkcell’e başlayan arkadaşlarımızla da süreçleri dijital olarak yürüttük. Türkiye’nin en yetenekli mühendislerini, hukukçularını, finansçılarını takım arkadaşı olarak yanımızda görmekten çok mutluyuz.”

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